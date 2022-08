Chillen und grillen: Hier paddeln Wassersportler zur Gratis-Wurst

Mehrere hundert begeisterte Paddler haben am Samstag bei bestem Badewetter an der diesjährigen „SUP & Grill-Tour“ der Messe Friedrichshafen in der Bucht vor Langenargen teilgenommen. Am darauffolgenden Sonntag ging die Veranstaltung in gleicher Form vor dem Freizeitgelände Manzell über die Bühne. Auch hier kamen Hunderte mit ihren Brettern angepaddelt.

Nach dem tollen Start im vergangenen Jahr sind die Organisatoren der Interboot erneut mit einem schwimmenden Ponton etwa 100 Meter vom Ufer entfernt vor Anker gegangen.

Die „SUP & Grill-Tour“ der Messe Friedrichshafen hat am Wochenende vor Langenargen und Fischbach Halt gemacht – und viele begeisterte Paddler waren dabei.

Bereits nach kurzer Zeit bildete sich eine lange Schlange von gut gelaunten Gästen auf ihren SUPs, um gratis an Bratwürste und Getränke zu kommen. Auch Vegetarier kamen in diesem Jahr auf ihre Kosten. Für sie gab es Grillkäse.

„Eine mega Veranstaltung, die zur Musik des DJs auf dem Wasser so richtig Laune und Spaß gemacht hat. Solche oder ähnliche Events sollten bei uns im Sommer öfters stattfinden“, meinten Jenny und Fabian, die mit ihren Freunden im Stau vor dem Floß auf ihre Grillwurst warteten um danach, wie viele andere Teilnehmer auch, im Bereich um die Plattform zum Sound von DJ Shorty auf ihren Brettern zu chillen.