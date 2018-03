Chöre gesucht: Singen und gewinnen

Sänger aufgepasst! Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) sucht vier Chöre, die am 29. April bei der Langenargener Saisoneröffnung auftreten. Jede Gesangsgruppe, die ein Konzert anstimmt, erhält ein professionelles Fotoshooting. Und der Chor, der beim Publikum am besten ankommt, gewinnt einen bezahlten Auftritt. Bewerbungsschluss ist am 31. März.

Voll, voller, Langenargen: Die Gemeinde lädt regelmäßig im Frühjahr zur Saisoneröffnung ein – und die Besucher kommen inzwischen zu Tausenden. Zum Erfolg der Veranstaltung, die 2018 am Sonntag, 29. April, über die Bühne geht, trägt maßgeblich der HGV bei, der sich mit einer Leistungsschau einbringt. Ein Höhepunkt: Bei einem Wettbewerb sollen sich Chöre messen.

„Der Contest kam im vergangenen Jahr sehr gut an. Die Besucher waren begeistert“, sagt HGV-Vorsitzender Karl-Heinz Scheriau, der seit Monaten mit den Vorbereitungen für die Leistungsschau samt verkaufsoffenem Sonntag beschäftigt ist. Bei der Premiere 2017 traten die Bands „Old Mann Blue / Steve & Friends“, „Brighter Side“ und „Soloflair“ auf, die aus zehn Formationen ausgewählt worden waren. Die Besucher wählten per Stimmzettel ihre Favoriten und entschieden sich schließlich für die Musiker von „Brighter Side“.

Bezahlter Auftritt winkt

In diesem Jahr will Karl-Heinz Scheriau vier Chören die Chance bieten, auf einer Bühne auf dem Marktplatz vor dem Rathaus aufzutreten. Und so funktioniert’s: Chöre, die singen wollen, bewerben sich bis 31. März idealerweise mit einem Video beim HGV (siehe Kasten). Die Formationen, die ausgewählt werden und auftreten, erhalten ein Shooting mit dem Langenargener Fotostudio „Blaue Stunde“ im Wert von 400 Euro. Dazu kommen 100 Euro Spritgeld. Der Chor, der sich am Ende durchsetzen kann, gewinnt außerdem einen Auftritt, der mit 400 Euro bezahlt wird und möglicherweise beim bestens besuchten Uferfest auf dem Programm steht.

Die Gruppen haben jeweils etwa eine Stunde Zeit, um das Publikum zu überzeugen. Start ist um 12 Uhr, spätestens um 17 Uhr soll der Contest enden. Die Gewinner werden direkt bekannt gegeben. Der HGV-Chef verspricht übrigens nicht nur viele Zuhörer, sondern auch Sonnenschein satt. Falls Letzteres nicht eintrifft, sieht Karl-Heinz Scheriau auch kein Problem: „Selbst wenn das Wetter nicht mitspielt, ist Langenargen immer noch am schönsten.“