CDU unterstützt Achim Krafft

Bei der Bürgermeisterwahl am 8. November unterstützt die CDU in Langenargen Bürgermeister Achim Krafft. Dies entschied der Ortsverband laut Mitteilung in seiner Mitgliederversammlung einstimmig in geheimer Wahl. Mit dem Amtsinhaber habe Langenargen einen bewährten, engagierten und verlässlichen Bürgermeister und Verwaltungsfachmann, der eine umfangreiche und positive Leistungsbilanz vorweisen könne. „Die CDU setzt damit auf Kontinuität, insbesondere vor dem Hintergrund der schwierigen gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen“, schreibt die CDU. Die CDU begrüße, dass mehrere Bewerber als Bürgermeister kandidieren.