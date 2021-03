BZP: Schüler wollen zurück in die Schule

Die Redaktion der Schülerzeitung des Bildungszentrums Parkschule berichtet in einer Pressemitteilung, wie die erste Woche mit freiwilligen Corona-Tests am BZP lief. Die Zeitung fordert ihre Mitschüler auf, sich diszipliniert testen zu lassen, damit bald für alle wieder der Präsenzunterricht beginnen könne. Denn vom Homeschooling, so scheint es, haben die meisten BZPler mittlerweile die Nase voll.

„Wenn uns vor etwas mehr als einem Jahr ein Mitschüler gefragt hätte, was wir uns wünschen würden, hätten wir wahrscheinlich 'schulfrei’ oder 'Ferien’ gesagt. Jetzt wünschen wir uns aus ganzem Herzen wieder Unterricht in der Schule. So ändern sich die Zeiten“, heißt es in der Mitteilung der Schülerredaktion. Einerseits liege dies daran, dass Online-Unterricht „richtig anstrengend“ sei, „weil die Lehrer mittlerweile (fast) alle Ausreden und Schliche kennen und uns intensiv per Cloud, Video-Konferenz und Lernpakete betreuen, sodass wir dem Lernzuwachs nicht mehr entrinnen können. Zum anderen liegt das daran, dass auch dem überzeugtesten Einzelgänger jetzt langsam zu Hause die Decke auf den Kopf fällt.“

Selbst die telefonischen Kontakte hätten sich rediziert, weil man den Schulalltag nicht mehr gemeinsam erlebe und es folglich auch weniger Gesprächsstoff gebe. In den höheren Klassen komme noch die Angst um den guten Abschluss hinzu.

Der Präsenzunterricht für die Grundschulen und Abschlussklassen habe schon vor einiger Zeit begonnen, in der vergangenen Woche kamen nun auch die Fünf- und Sechstklässler wieder in die Schulen.

Gemeinde und Schule, so die Mitteilung weiter, stünden nun „vor der großen Herausforderung, zur Eindämmung der Pandemie auf die Umsetzung des Hygiene-Konzepts zu achten und möglichst viele Schüler und Lehrer regelmäßig zu testen.“

In Kressbronn war zu Beginn der Vorwoche alles bereit: Die Gemeinde stellte die Seesporthalle und kostenlose Schnelltests zur Verfügung, Lehrer und Helfer waren geschult, die Sporthalle in ein Testzentrum verwandelt worden. Klassenlehrer begleiteten die Schülergruppen und andere Lehrer nahmen die Tests vor. Diese Testmöglichkeit soll es vorläufig jede Woche zweimal geben.

Der Appell der Schülerzeitung an die Mitschüler: „Lasst euch testen, haltet Abstand, wascht euch die Hände, haltet durch! Damit auch die siebten, achten und neunten Klassen wieder in den Präsenzunterricht können! Damit wir unsere Verwandten und Freunde treffen können! Und irgendwann mal wieder zum Shoppen und Party machen!“ Wenn das mal keine guten Gründe sind...