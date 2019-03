Bundesverfassungsrichter Josef Christ plaudert in Langenargen aus dem Nähkästchen

Keine Frage, für Josef Christ war es ein echtes Heimspiel – auch wenn diese Metapher aus dem Bereich des Sports in diesem Zusammenhang weit hergeholt sein mag. So oder so: Einen aus Langenargen stammenden Bundesverfassungsrichter als Referenten für das inzwischen schon zur Tradition gewordene „Schlossgespräch“ zu gewinnen, damit ist der Steuerkanzlei Bücheler Zodel ein großer Wurf gelungen. „Ich kenne Josef Christ schon von Kindesbeinen an. Deshalb habe ich ihn einfach angerufen und eingeladen“, berichtet Erhard Bücheler mit berechtigtem Stolz.

Für die rund 150 Zuhörer – Mandanten, Notare, Anwälte und Vertreter der Banken – die ins Schloss Montfort gekommen waren, gab es aus erster Hand spannende Einblicke in die Arbeit der obersten deutschen Gerichtsinstanz und deren Rechtsprechung. Und manch einer durfte sich über ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten oder Schulfreund freuen.

Aus dem Nähkästchen geplaudert

Die Vita von Josef Christ ist sehr beeindruckend. „Um die Ecke“ – wie er selbst sagt – hat er gewohnt, ist mit insgesamt fünf Geschwistern groß geworden und hat am Wirtschaftsgymnasium in Friedrichshafen sein Abitur gemacht. Eine Laufbahn als Richter stand für ihn zunächst nicht auf dem Programm, sondern eine Lehre für den „gehobenen nicht technischen Verwaltungsdienst.“ Im Rahmen dieser Ausbildung arbeitete er ein Jahr im Langenargener Rathaus – damals noch unter Bürgermeister Lothar Grothe. 1978 folgten ein Jahr im Landratsamt des Bodenseekreises und danach das Studium an der Hochschule Kehl, wo er auch seine spätere Frau Christa Wagner-Christ kennenlernte. „Ich wollte mein Studentenleben noch etwas verlängern“, sagt er schmunzelnd zu der Tatsache, dass er anschließend ein Jura-Studium in Heidelberg aufnahm und damit sein Berufsleben in neue Bahnen lenkte. „Amtsgericht Tettnang oder Verwaltungsgericht Karlsruhe?“ Diese Frage galt es 1990 zu beantworten. „Dass ich mich für Karlsruhe entschied, hängt auch damit zusammen, dass meine Frau gerne in ihrer heimatlichen Heidelberger Gegend bleiben wollte“, plaudert Josef Christ ein wenig aus dem Nähkästchen.

Beruflich ging es für ihn steil bergauf. Für das Bundeskanzleramt hat er gearbeitet, war Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesverfassungsgericht. Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim, das Staatsministerium Baden-Württemberg und das Bundesverwaltungsgericht, dessen Vizepräsident er ab 2014 war, waren weitere Stationen. Im September 2017 wurde der heute 62-Jährige schließlich von Bundestag und Bundesrat zum Bundesverfassungsrichter gewählt.

Detailliert und präzise ging Josef Christ im Verlauf seines Vortrags auf Zuständigkeiten und Verfahrensarten am Bundesverfassungsgericht – bei dem jährlich etwa 6000 Verfassungsbeschwerden eingehen – ein. Die Bemessung der Grundsteuer war eines der ersten Verfahren, mit denen sich Josef Christ zu befassen hatte. Wie bekannt ist, wurde schließlich entschieden, dass die seit mehr als 50 Jahren nicht mehr angepassten Einheitswerte „völlig überholt“ seien und zu „gravierenden Ungleichbehandlungen“ der Immobilienbesitzer führten. Nach der 2017 gefällten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts muss der Gesetzgeber bis Ende dieses Jahres für eine Neuregelung sorgen, wie Christ ausführte.

Prima war die Stimmung beim gemütlichen Beisammensein im Kellergewölbe des Schlosses. Die Eltern des Referenten waren gekommen, auch drei seiner Geschwister und seine „Lieblingscousine“ Gabi. Natürlich auch Michael Looser. Er ist mehr als nur ein Schulfreund. „Wir waren gegenseitig Trauzeugen und sind immer noch im freundschaftlichen Kontakt“, erzählt der Langenargener und erinnert ein wenig an die Zeiten, als man in der Disco das Schloss Montfort gerockt hat. „Josef war immer schon ein sehr korrekter Typ. Einer auf der geistigen, weniger auf der praktischen Seite.“ Ja, dieses Heimspiel hat Bundesverfassungsrichter Dr. Josef Christ wirklich gewonnen. Haushoch.