Bund gibt 250 000 Euro für Sanierung der Pfarrkirche

Der Bund fördert die Sanierung der Pfarrkirche St. Martin in Langenargen mit einem 250 000 Euro-Zuschuss für Langenargen. Dies teilt das Berliner Büro des SPD-Bundestagsabgeordneten Martin Gerster mit.

„Ein guter Tag für den Denkmalschutz und Langenargen“, freute sich der für den Wahlkreis zuständige SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster, nachdem der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags die Sanierung der Pfarrkirche in das Denkmalschutzprogramm des Bundes aufgenommen und eine Förderung in Höhe von bis zu 250 000 Euro bewilligt hatte. Damit übernimmt der Bund knapp die Hälfte der geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 540 000 Euro, schreibt das Gerster-Büro weiter. Bereits im Mai hatte der Bund einen Zuschuss in Höhe von 360 000 Euro zur Sanierung von Schloss Montfort beschlossen.

„Mit den Bundesgeldern stärken wir ein touristisches Kleinod und einen Besuchermagneten am Bodensee. Gerade für die Zeit ‚nach Corona‘ hilft dies auch dem örtlichen Hotel- und Gastgewerbe“, so Gerster in der Pressemitteilung.