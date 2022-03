Bürgermeister sammelt Ideen für Jubiläum beim Marktgespräch am Uhlandplatz

Im Jahr 2023 feiert Langenargen sein 1250-jähriges Jubiläum mit zahlreichen verschiedenen Veranstaltungen. Für die erfolgreiche Planung und Durchführung des Jubiläumsjahres freut sich die Gemeindeverwaltung über Ideen, Kreativität, Hilfe und Unterstützung der Langenargener Bürgerinnen und Bürger. Am Donnerstag, 7. April, werden Bürgermeister Ole Münder und die Projektleiterin des Jubiläumsjahres, Friederike Geissler, von 10 bis 12 Uhr über den aktuellen Stand der Vorbereitungen auf dem Wochenmarkt am Uhlandplatz informieren. Die beiden bitten darum, dass die Langenargener auch in diesem Rahmen des Marktgesprächs ihre Ideen und Anregungen mitteilen.