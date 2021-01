Buch beleuchtet die Bodenseefischerei aus verschiedenen Blickwinkeln

Die Fischereiforschungsstelle des Landwirtschaftlichen Zentrums Baden-Württemberg (LAZBW) hat das Buch „Von Fischen, Fischern und Forschern – Ein Streifzug durch die Bodenseefischerei“ veröffentlicht. In ihm geht ein Autorenteam verschiedenen Fragen nach, die die Entwicklung und die Zukunft der Bodenseefischerei beschreiben. Herausgeber ist das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz.

Die Bodenseefischerei ziehe die Bewohner der Seegemeinden und ihre Besucher schon seit Jahrhunderten in ihren Bann, heißt es in der Pressemitteilung. Die derzeit missliche Lage der Berufsfischer und damit auch die fehlende Verfügbarkeit des Aushängeschildes „Fisch aus dem Bodensee“ sei schon lange in aller Munde. Welche biologischen und gesellschaftlichen Veränderungen dahinter stehen, wird in der vorliegenden Schrift aus verschiedensten Blickwinkeln beleuchtet: Wie entwickelte sich die Fischerei an einem der größten Seen im Herzen Europas? Welche Fische bevölkern ihn, wie und wo genau leben sie? Wie werden sie gefischt? Wie lassen sich Fische und Fischerei am besten schützen und was trägt die Fischereiforschung dazu bei? Wie sehen die Fischer ihren Beruf oder ihre Passion früher, heute und in Zukunft? Welchen aktuellen und zukünftigen Herausforderungen stehen die Fische und die Fischerei am See gegenüber?

Um diese Fragen zu beantworten, haben sich Mitarbeiter der Fischereiforschungsstelle, ein Historiker, ein Wissenschaftsjournalist und sowie ein Professor für Fischökologie als Autorenteam zusammengefunden und ein populärwissenschaftliches Werk für den interessierten Leser zusammengestellt, erklärt die Fischereiforschungsstelle (FFS) Langenargen in der Mitteilung.

Auf mehr als 200 bebilderten Seiten legt jeder Autor die Besonderheiten aus seiner langjährigen Tätigkeit dar und verdeutlicht die wesentlichen Zusammenhänge mit anschaulichen Bildern, Grafiken und Tabellen. Um auch die Stimme der praktischen Fischerei wiederzugeben, wurden zusätzlich mit Berufsfischern und Anglern Interviews geführt. Ein vollständiges Fischarteninventar mit eigenständigen Illustrationen rundeten das Werk ab, heißt es weiter.

„Insgesamt also ein wahrer Streifzug, der sicherlich jetzt in der kalten Jahreszeit dazu einlädt, einmal tief in die Fanggründe des Wissens zu den Bodenseefischen, –fischern und –forschern abzutauchen“, heißt es in der Pressemitteilung.