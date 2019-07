Breitbandausbau: Langenargen macht mit

Im dritten Quartal dieses Jahres soll die Gründung des Zweckverbandes Breitband Bodenseekreis (ZVBB) erfolgen– und Langenargen will dabei sein. Nach den Gemeinden Bermatingen, Eriskirch, Markdorf, Neukirch, Oberteuringen, Owingen, Salem, Meckenbeuren, Heiligenberg und Sipplingen hat auch der Langenargener Rat dem Beitritt zugestimmt. „Zu früh sind wir nicht“, wie Bürgermeister Achim Krafft vor dem Hintergrund sagte, dass der Bodenseekreis nicht gerade Spitze ist, was die Versorgungsqualität in Sachen Breitband anbelangt.

Der ursprüngliche Ansatz, den Breitbandausbau den Telekommunikationsunternehmen zu überlassen, ist insbesondere im ländlichen Bereich nicht aufgegangen. Da die Unternehmen wirtschaftlich agieren müssen, wurden in der Vergangenheit überwiegend attraktive Siedlungsbereiche mit Breitband erschlossen, während ländliche Regionen vom schnellen Internet abgehängt wurden. Ziel muss es aber sein, alle Gewerbebetriebe, öffentliche Einrichtungen und Privathaushalte mit schnellem Internet zu versorgen, unabhängig von ihrem Standort.

„Besser als manch andere“

Im Gemeinderat streifte Krafft die unterschiedliche Versorgungssituation im Bodenseekreis. Fazit: In Langenargen ist sie zwar „nicht die beste“, allerdings auch „etwas besser als manch andere“. Dabei, so Krafft, gehe es hier um Zukunft, und: „Warten können wir nicht.“ Der Bürgermeister appellierte daran, Konzepte in Sachen Ausbauqualität für die nächsten Jahrzehnte zu entwickeln. Es mache Sinn, im Zweckverband dabei zu sein. In der letzten IHK-Umfrage zur Standortzufriedenheit stand die Breitbandversorgung an erster Stelle der wichtigsten Standortfaktoren.

Gemeinderat Ulrich Ziebart (Grüne) vermutet, dass da noch einige Kosten auf die Gemeinde zukommen werden. Womit er richtig liegt. „Richtig teuer werde der Anschluss bis zur Wohnung“ - nicht nur bis zum Haus, sagte Krafft. Gertrud Reiß (SPD) fragte, warum Langenargen jetzt „auf den Zug aufspringt“, wo die Telekom gerade zügig im Ort unterwegs ist? Irritiert zeigte sie sich, da der Gemeindeverwaltungsverband nicht komplett im Zweckverband dabei ist, und Karl Maier (SPD) glaubt, „noch weit weg“ zu sein, Glasfaser in jede Wohnung zu bringen.

Nach dem Versagen des Marktes wollen die Kommunen den Breitbandausbau jetzt in die eigenen Hände nehmen, um Standortnachteile und damit verbunden Abwanderung zu verhindern. Sie verständigten sich darauf, dass dies am besten gemeinsam erfolgen kann. Von der Landkreisverwaltung wurde deshalb gemeinsam mit Vertretern der Gemeinden die Lösung eines Zweckverbandes erarbeitet, die neben anderen folgenden Mehrwert bietet: Mit dem Aufbau einer eigenen Netzinfrastruktur bestimmen die Kommunen, wann und wo ausgebaut wird. Eine „Rosinenpickerei“, die bei einem rein marktbetriebenen Ausbau zu befürchten wäre, wird dadurch verhindert.