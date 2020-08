„Brauchen einen internationalen Forschungsverbund“

Ulrich Müller ist Vorsitzender des „Vereins der Freunde des Seenforschungsinstitut und des Bodensees“. Anlässlich des Jubiläums zum 100-jährigen Bestehen des Instituts für Seenforschung beantwortet er im Interview Fragen von Hildegard Nagler.

Der Verein für Seenforschung und Seenbewirtschaftung hat vor 100 Jahren das Institut für Seenforschung gegründet. Wäre so etwas heute noch denkbar?

Ulrich Müller: Dass eine Initiative von Bürgern ein Forschungsinstitut gründet, ist heutzutage viel eher denkbar als vor 100 Jahren. Damals, nach Krieg, politischen Umwälzungen sowie wirtschaftlicher und sozialer Not so etwas mit breiter Resonanz und großzügigen Spenden auf die Beine zu stellen – das ist schon einmalig. Vor allem, wenn man noch dazu bedenkt, dass der Verein neben der Förderung der Fischerei auch die Grundlagen für die Umweltforschung gelegt hat – eine Pionierleistung.

Zur Zeit der Vereinsgründung und auch noch eine Weile danach stand die Fischerei im Mittelpunkt des Interesses. Seit Jahren klagen die Fischer, der See sei zu nährstoffarm. Was sagen Sie ihnen?

Der See hat seit etwa 2005 bis heute ungefähr dieselbe Nährstoffmenge, die er früher – nämlich bis Mitte/Ende der 50er-Jahre – hatte. Er hat also nicht zu wenig, sondern hatte zwischenzeitlich, vor allem in den 1970’er- und 1980’er-Jahren, deutlich zu viele Nährstoffe. Das musste im Interesse von Mensch und Natur dringend korrigiert werden, was mit einem Kostenaufwand von rund fünf Milliarden Euro auch geschah. Trotzdem bleibt das Problem eines zu geringen Fischbestands. Es hat mit drei Neozoen – also gebietsfremden Tieren, die hier mittlerweile sehr verbreitet sind – zu tun: dem Stichling, dem Kormoran und großen Muschelmengen. Die Chemie des Sees ist im Gleichgewicht, die Biologie ist es leider nicht. Hier müssen wir ansetzen.

Warum liegt Ihnen das Institut für Seenforschung so sehr am Herzen?

Zunächst, weil mir – und nicht nur mir – der Bodensee am Herzen liegt. Der See ist nicht nur schön und wertvoll, sondern er ist auch groß. Damit vollziehen sich alle Änderungen zum Guten wie zum Schlechten langsam und auf komplizierten Wegen. Deswegen brauchen wir Seenforschung. Und deshalb habe ich seinerzeit als Umweltminister auch für ein neues Institutsgebäude und ein neues Forschungsschiff gesorgt. Der Bodensee und alle Seen im Land sind ökologisch wertvoll, Ihre Bedeutung wird in Zeiten des Klimawandels steigen.

Inwiefern unterscheidet sich die damalige Zielsetzung der Vereinsarbeit von der heutigen?

Von 1920 bis 1960 war unser Verein Träger des Instituts – natürlich mit staatlicher Unterstützung. Seit 1960 ist das Institut für Seenforschung eine Einrichtung des Landes Baden-Württemberg. Damit ist es die Aufgabe des Vereins, jetzt in Lücken zu gehen, die das Land nicht finanziert. In den vergangenen Jahren sind diese erfreulicherweise kleiner geworden. So konzentrieren wir uns zunehmend auf unsere zweite Aufgabe, die Öffentlichkeitsarbeit, die Werbung für die Arbeit des Instituts und vor allem für die Belange des Bodensees sowie die Schaffung eines Verständnisses für das, was mit ihm geschieht. Unsere Tätigkeit hat sich natürlich auch dadurch geändert, dass sich die Probleme und Entwicklungen des Sees und damit auch die Forschungsschwerpunkte des Instituts geändert haben.

Wer ist in Ihrem Verein Mitglied? Und warum?

Die Frage nach dem „Warum ist jemand bei uns Mitglied?“ ist fast die Interessantere. Denn die Mitgliedschaft in einem Verein, der „nur“ einen Förderzweck hat, „bringt“ dem einzelnen Mitglied fast nichts - außer das Gefühl, für eine gute Sache einzutreten. Zudem ist der See in einem guten Zustand. Wäre er gefährdet, könnten wir uns vor besorgten Unterstützern vielleicht nicht retten. Weil dem nicht so ist, haben wir keine riesige Mitgliederzahl. Einzelmitglieder, Firmenmitglieder und öffentliche Einrichtungen, wie zum Beispiel Kommunen, die mit ihrer Mitgliedschaft ihre Verbundenheit mit dem See und mit der Arbeit der Seenforschung zum Ausdruck bringen wollen, sind bei uns. Der genaue Vereinsname lautet übrigens: „Verein der Freunde des Seenforschungsinstitut und des Bodensees“. Wer sich also als Freund des Sees versteht, kann dem durch die Mitgliedschaft bei uns – Jahresbetrag 25 Euro – Ausdruck verleihen.

Können Sie als Verein mit Ihrer Botschaft auch junge Menschen erreichen?

Müller: Da geht’s uns nicht anders als vielen anderen Vereinen: Schön wär’s. Dazu brauchen wir die Schulen als Brücken. Der See und die Seenforschung als Lernort – das wäre für viele Klassenstufen und Schulfächer ein pädagogisch wertvoller Ansatz.

In Ihrem Verein ist eine Dame, die als Kind mit ihrer Familie im früheren Institutsgebäude gelebt hat. Was erzählt sie von den damaligen Seenforschern?

Müller: Ich habe mich mit ihr unterhalten. Weil sie in der Vorkriegszeit ein kleines Kind war, konnte sie allerdings nicht viel Mitteilenswertes berichten. Aber eines interessierte mich: Wieso durfte ein ehrenamtlich im Verein Tätiger damals in der alten Villa direkt am See wohnen? Ihre Antwort war verblüffend: Weil die Lage direkt am See damals kein Privileg war. Wie sich die Zeiten doch ändern…

Welches sind Ihre ISF-Lieblingsprojekte und warum?

Müller: Von Lieblingsprojekten würde ich nicht sprechen. Aber von immer wichtiger werdenden Themen, die heute unsere volle Aufmerksamkeit verdienen: Der Klimawandel und seine Folgen für die Wasserwirtschaft im Land, die Wiederherstellung des biologischen Gleichgewichts im See mit einem guten Fischbesatz und das Thema „Spurenstoffe“ als Gewässerbelastung, also minimaler chemischer Verbindungen, über deren Gefährlichkeit wir noch nicht genügend wissen.

Welches Projekt würde Ulrich Müller anregen?

Müller: Dass unser Know-How, das nicht nur in Langenargen in Sachen Seenforschung aufgebaut wurde, sondern durch viele Einrichtungen rund um den See, zum globalen Exportschlager wird. Die Süßwasserreserven auf der Erde werden wichtiger, zugleich sind sie gefährdeter. Wir brauchen einen internationalen Forschungsverbund und Technologietransfers.

Was wünschen Sie dem Institut für die nächsten 100 Jahre?

Müller: Flexibilität und Motivation, um die sich ständig ändernden Problemlagen immer wieder neu anzupacken, ausreichende Unterstützung durch das Land, Verständnis für die Anliegen des Sees in der breiten Öffentlichkeit und einen Freundesverein mit noch mehr fördernden und begleitenden Mitgliedern.