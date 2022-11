Brand in Mehrfamilienhaus in Langenargen: Hobbyraum im Keller fängt Feuer

Ein Feuer ist laut Polizeibericht am Samstagabend gegen 20.40 Uhr im Bereich der Albert-Schöllhammer-Straße in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. In dem, in einer Kellerwohnung befindlichen, Hobbyraum waren demnach zum Zeitpunkt das Brandausbruchs mehrere elektrische Geräte und Maschinen gelagert.

Durch die eingesetzte freiwillige Feuerwehr aus Langenargen konnte der Brand in der Kellerwohnung gelöscht und die Bewohner des Mehrfamilienhauses in Sicherheit gebracht werden. Die beiden 45- und 52-jährigen Bewohner der betreffenden Kellerwohnung mussten auf Grund einer Rauchgasintoxikation durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt werden. Die Wohnung ist aktuell nicht bewohnbar. Es entstand ein Schaden von rund 15 000 bis 20 000 Euro. Die genaue Brandursache ist laut Polizei Gegenstand der Ermittlungen.