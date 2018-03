Boxteam muss in Dornbirn gewinnen

Der Cupsieger von 2016 steht vor dem entscheidenden Kampfabend beim 3. Bodensee-Cups. Während die Boxer des österreichischen Leistungszentrums West am Samstag, 24. März, ab 20 Uhr in der Dornbirner Schorenhalle die Gelegenheit haben, ein weiteres Kapitel in der Geschichte des länderübergreifenden Wettbewerbs zu schreiben, ist das verstärkte Boxteam Langenargen bei einer Niederlage aus dem Rennen.

Gewinnt das Team von Dornbirns Trainer Toni Schrott, ist ihm der zweite Triumph fast nicht mehr zu nehmen. Da sich die Staffel von Langenargens Coach Thomas Schuler zuletzt auch gegen die Boxgemeinschaft Ostschweiz geschlagen geben musste, ist nun ein Sieg vonnöten.

Der erste Auftritt des Boxteams Langenargen im Rahmen des 3. Cups ist allen Beteiligten noch in Erinnerung. Der damalige Gastgeber musste sich im Duell gegen das LZ West nach langen Diskussionen knapp mit 8:9 geschlagen geben. Allerdings nur, weil es Schuler leid war, sich mit Toni Schrott auseinanderzusetzen. Diese Pleite hat nun auch Auswirkungen für Dornbirn: Hannes Klocker teilte seinen Trainern mit, vorerst nicht mehr wettkampfmäßig in den Ring steigen zu wollen. BC-Dornbirn-Obmann Ivan Obradovic hat mit Muchammad Deshen nur noch einen Boxer, der in einem der sechs Wertungskämpfe infrage kommt.

Thomas Schuler weiß ein Lied davon zu singen – ist doch Kushtrim Mahmuti der einzige Akteur des Boxteams, der die Fahnen der Langenargener hoch hält. Während die Mannschaft des Cupverteidigers von weiteren Ausfällen gebeutet wird, ist Schuler mit den vom Boxverband Baden-Württemberg zur Verfügung gestellten Faustkämpfern zufrieden.

Toni Schrott muss auf Edin Avdic (Innsbruck) und Marcel Rumpler (Eisenstadt) verzichten, die an diesem Wochenende für den BC Straubing in der deutschen Bundesliga in den Ring klettern. Auch die Wiener Stefan Nikolic und Umar Dzambekov sind im deutschen Box-Oberhaus untergekommen, beide verstärken Hertha BSC in der Nordstaffel. Dem LZ West die Treue hält Schwergewichtler Hassan Salami, der Niederösterreicher trifft auf Joshua Schuhmacher (Waghäusel). Kushtrim Mahmuti bekommt es mit dem Salzburger Weltergewichtler Kito Feres zu tun, David Grönig aus Villingen-Schwenningen trifft auf Deshen im Jugend-Halbwelter.

Lange auf Boxkämpfer gewartet

Zwei weitere Kämpfe sind im Halbwelter geplant: Der Lindenberger Marcel Kouka trifft auf Leon Onica (Salzburg) und Alex Hoffmann (Karlsruhe-Knielingen) auf den Wiener Ahmek Simsek. In den Rahmenkämpfen hofft Schuler auf die Einsätze von Arion Dautaj, Jacqueline Brugger, Urim Veseli und Secho Ayküz. Doch auch Österreichs Toni Schrott musste lange auf die infrage kommenden Boxer des BVBW warten. Die Verantwortlichen des Verbandes konnten aufgrund von diversen Trainings sowie etwaigen Verletzungen oder Krankheiten bis vor wenigen Tagen keinerlei Boxer benennen.

Thomas Schuler bekräftigt zwar immer wieder die gute Zusammenarbeit, „weil der BVBW in keiner Liga mehr mit einer Mannschaft an den Start geht und Präsident Uwe Hamann den Bodensee-Cup als Basis versteht“. Jedoch darf vermutet werden, dass ein großer Verband – wie es der BVBW ist – mehrere Boxer einer Gewichtsklasse zur Verfügung haben müsste. Derartige Probleme gab es beim letzten Kampfabend auch bei der BG Ostschweiz. Allerdings könne es nicht sein, meint Dornbirns Ivan Obradovic, dass ein Singener für den Sieg der Schweizer gegen Baden-Württemberg sorgt. Zur Abwechslung will der Ex-Spitzenboxer den österreichischen Boxfans einen besonderen Leckerbissen bieten: Am ersten Maiwochenende soll eine türkische Auswahl vornehmlich aus Antalya in der Schorenhalle antreten.