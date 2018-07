Boxer sind auch gute Elfmeterschützen

Das Boxteam Langenargen hat beim fünften Elfmeterturnier des FV Langenargengezeigt, dass die Sportler nicht nur mit den Fäusten gut umgehen können. Auch in den Beinen steckt jede Menge Qualität. Nach einem spannenden Finale gegen die Jungs vom FC Dekadent siegten die Jungs um den frischgebackenen Landesmeister im Boxen, Kushtrim Mahmuti, erst in der Verlängerung.

Zuvor hatten alle Schützen gute Arbeit geleistet und getroffen. Dann wehrte Burhan Palloshi im Tor der Boxer aber mit glänzender Reaktion einen Ball ab.

Am Torhüter des Boxteams, der auch beim FV Langenargen zwischen den Pfosten steht, lag es dann auch, ob sein Team den Siegerpokal mit nach Hause nehmen durfte.

Er enttäuschte seine Mannschaft nicht und traf sicher. Dritter wurde die Mannschaft von Glashoch Rangers vor der Gruppe Titelverteidiger, die ihrem Namen an diesem Tag nicht gerecht werden konnte.

Die Mannschaften haben Disziplin und Spaß

Die Teilnehmer hatten laut Vereinsbericht großen Spaß am Wettbewerb. Martin Dillmann, Organisator und Turniersprecher, freute sich in seinen Schlussworten über „die gelungene Veranstaltung, die durch die Disziplin der Teilnehmer auch im Zeitplan gehalten werden konnte.“ Das Elfmeterturnier sei vor fünf Jahren mit nur zehn Mannschaften gestartet worden. In diesem Jahr habe man nach 24 Anmeldungen die Teilnehmerliste schließen müssen, „denn mehr Mannschaften hätte den Rahmen der Veranstaltung gesprengt“, wie Dillmann betonte. Das Schöne am Elferturnier sei, so Dillmann, dass wirklich jeder daran teilnehmen könne, ungeachtet davon, ob man ein begnadeter Fußballer sei oder einfach nur Spaß am Kicken hat.