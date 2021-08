Boot sorgt für ganz schön viel Rauch

An Bord eines Segelbootes ist es am Montag kurz nach 19 Uhr vor der Hafeneinfahrt Ultramarin angeblich zu einem Brand gekommen, wurde der Polizei gemeldet. Wie sich vor Ort aber herausstellte, brannte es nicht. Ein Defekt im Maschinenraum sorgte für starke Rauchentwicklung. Austretendes Kühlwasser, welches über den heißen Motor lief, verdampfte und erweckte den Anschein eines Brandes. Die vierköpfige Besatzung blieb unverletzt. Das Segelboot wurde durch die Feuerwehr in den Hafen Ultramarin geschleppt.