„Bodensee CleanUp Days“ starten am 5. Mai

Das deutsche Bodenseeufer putzt sich raus, auch Langenargen ist mit dabei. Vom 5. bis 7. Mai finden in Langenargen und parallel in weiteren Gemeinden die „Bodensee CleanUp Days“ statt. Ziel ist es, gemeinsam das Bodenseeufer, das Hinterland und die Wander- und Radwege von dem herumliegenden Müll zu befreien.

Jeder, egal ob Einheimischer, Tourist, Gastgeber, Urlauber, Naturliebhaber oder Wanderfreund ist dazu eingeladen, gemeinsam ein Zeichen für den Umweltschutz zu setzen,. schreibt die Gemeinde Langenargen in einer Mitteilung. Initiiert von der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH (DBT) in Friedrichshafen und in Zusammenarbeit mit dem gemeinnützigen Verein „Patron“ wird es in diesem Jahr diese Aktion das erste Mal am Bodensee geben; in Zukunft soll diese Veranstaltung dann jährlich stattfinden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Jeder Müllsammler kann in der Tourist-Information in Langenargen einen kostenlosen, wiederverwendbaren Müllsack sowie eine Edelstahlzange abholen. Es wird im Gemeindegebiet drei Müllsammelstellen mit jeweils einem Container am Uhlandplatz, an der Malerecke sowie am Seezugang Seewiesen/DLRG-Heim geben, um den gesammelten Müll entsorgen zu können. Im Rahmen der Langenargener Marktgespräche am Donnerstag, 5. Mai, von 10 bis 12 Uhr auf dem Wochenmarkt mit Bürgermeister Ole Münder wird es eine kleine Eröffnung des Events mit weiteren Informationen und der Vorstellung weiterer Projekte zum Thema Nachhaltigkeit geben.