Boccia-Saison in Langenargen startet

Nicht nur die Fußball-EM beginnt am Freitag, 11. Juni, auch der Partnerschaftsverein Langenargen/Noli eröffnet unter Corona-Vorgaben die Boccia-Saison auf der Bahn am Kavalierhaus in Langenargen. Beginn ist um 17 Uhr, wie der Verein in einer Pressemitteilung schreibt.

Als Zeitrahmen sind zwei Stunden geplant. Die Teilnehmerzahl der Aktiven ist auf 20 Personen begrenzt, die allerdings nach den aktuellen Corona-Regeln nur mit einem vollständigen Impfnachweis oder einem Genesenennachweis starten können. Einen tagesaktuellen negativen Test könne der Verein nicht akzeptieren. Auch auf die sonst übliche Bewirtung mit Getränken und kleinen Snacks werde verzichtet.

Der Verein bittet um Anmeldung per Mail bis 11. Juni um zwölf Uhr an info@langenargen-noli.de

Außerdem können sich die Mitglieder ab Dienstag, 15. Juni, 18 Uhr, bis Ende Oktober, unter Einhaltung der Hygieneregeln auch wieder zum regelmäßigen Bocciaspiel treffen.