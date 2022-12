Bläserklasse der FAMS hat ihren ersten Auftritt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 15. Dezember erfüllte weihnachtliche Musik das Gebäude der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule (FAMS) in Langenargen. Die Kinder der diesjährigen Bläserklasse gaben ihre Kunst den Eltern, Großeltern und den Kindern und Lehrern der Schule zum Besten. Erst seit Oktober haben 17 Kinder der Klassenstufe 3 begonnen ihr Instrument zu erlernen. Dennoch konnten die Kinder drei Weihnachtslieder zur Aufführung bringen, worüber alle Zuhörer sehr erstaunt waren und voller Bewunderung kräftig applaudierten. Sie spielten „Freut euch, jetzt ist Weihnachtszeit“, „Jingle bells“ und „Morgen kommt der Weihnachtsmann“, eine Melodie, die von Wolfgang Amadeus Mozart komponiert wurde.

Die Bläserklasse ist eine Kooperation der Schule mit der benachbarten Musikschule. Die Kinder erlernen ihr Instrument im Gruppenunterricht und musizieren immer donnerstags in der gemeinsamen Orchesterstunde. Geleitet wird die Bläserklasse von Daniela Frommelt, Klarinettenlehrerin an der Musikschule und von Michael Bucher, Lehrer an der FAMS.

Zum Musikprofil der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule und der gemeinsamen Kooperation mit der Musikschule gehört auch die Streicherklasse, in der Kinder der Klasse 2 musizieren können. Diese wird von Antonia Möschle und Gudrun Schmid geleitet. Bei Gertraud Vogel können die Kinder der Klasse 2 die Blockflöte erlernen. Das Musikprofil wird abgerundet vom Schulchor unter der Leitung von Antonia Möschle.