Blackbyrds verwandeln Münzhof in Cavern Club

Keine Lichtshow, kein Subwoofer-Spektakel, oder technischer Schnickschnack: Mit einem grandiosen Konzert haben die vier Musiker der Rockformation Blackbyrds aus Stuttgart am Mittwoch den Münzhof kurzerhand in den Liverpooler Cavern Club der 60er-Jahre verwandelt. Mit legendären Gassenhauern der Rolling Stones, der Beatles, The Doors oder auch The Kinks sorgten die Männer auf der Bühne vor allem im zweiten Teil ihrer Performance für Begeisterung. Erstmals wurden im Rahmen eines Konzerts die Bestuhlung reduziert und Stehtische platziert. „So hast du auch die Möglichkeit, zu Tanzen – ein grandioser Abend mit authentischer Band, die auf der ganzen Linie überzeugen konnte“, sagte Besucherin Inge Roll. „Wir haben die Platten unserer Eltern aus dem Keller gezogen und sie zur Religion gemacht. Wir spielen auf alten Amps, alten Klampfen und lassen dabei den rauen Garagen-Sound der sechziger Jahre rüberschwappen“, sagte Jonathan, Sänger und Gitarrist der Band.