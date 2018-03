Bitte sachlich bleiben

Die Neu-Ulmer Innenstadt steht an diesem Vormittag still. Schuld daran trägt ein 500 Kilogramm schwerer Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Für die am Mittag geplante Entschärfung müssen 12600 Menschen ihre Haushalte verlassen. Die Evakuierung startete am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr und soll bis zum Mittag andauern. Anschließend soll die Entschärfung zumindest einer Bombe folgen, die am Donnerstag auf einer Baustelle in der Nähe der Glacis-Galerie gefunden wurde.