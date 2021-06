Bierkeller-Waldeck liegt ganz nah bei New York und Sydney

Was hat der Langenargener Ortsteil Bierkeller-Waldeck mit Metropolen wie Sydney, Singapur oder Mexico City gemein? Mehr als man zunächst glauben möchte. Im Fernweh-Park „Signs of Fame“ im oberfränkischen Markt Oberkotzau – ganz in der Nähe der Stadt Hof - trifft man nämlich auf Orts- und Straßenschilder aus der ganzen Welt. Dort geht’s im Kopfkino rund um den Globus und die Geografie wird außer Kraft gesetzt. So liegt New York direkt neben Reit im Winkl, von Rio bis Dubai sind es nur wenige Schritte. Verkehrsschilder warnen von „Kangaroos next 10 km“ und nicht weit entfernt startet die legendäre Route 66.

Natürlich darf auch reichlich geschmunzelt werden. So passt Bierkeller thematisch wunderbar zu Ortsnamen wie „Kneipe“, „Biere“ oder „Kaffeekanne“. Der Weiler Spinnenhirn im Landkreis Ravensburg hingegen findet sich direkt neben „Leichendorf“ oder „Sargleben“. Und Witzigmänn im Landkreis Lindau reiht sich in andere lustige Ortsnamen wie „Sommerloch“, „Wüstenbrand“ oder „Thomasgschieß“ ein.

Der Fernweh-Park „Signs of Fame“, der genau zehn Jahre nach dem Fall der Mauer ins Leben gerufen wurde, steht als öffentliches Zeichen für grenzenlose Freiheit und für Völkerverständigung. Initiiert und zusammengestellt wurde er von Filmemacher Klaus Beer. Integriert in den Fernwehpark sind zahlreiche Schildergrüße von Prominenten aus aller Welt wie dem Dalai Lama, Karlheinz Böhm, Hans-Dietrich Genscher oder Sarah Connor, die Klaus Beer größtenteils selbst getroffen hat. Der Fernwehpark in Oberkotzau ist ganzjährig kostenfrei zugänglich.