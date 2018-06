Bierkeller-Waldeck feiert gemeinsam

Ein fröhliches, unterhaltsames und klangvolles Sommerfest haben die Einwohner und Gäste des Langenargener Ortsteils Bierkeller-Waldeck am Sonntag gemeinsam gefeiert. Bei strahlendem Sonnenschein, stimmungsvoller Live-Musik des „Duo de Lago“ und viel guter Laune fanden die Besucher Zeit, in gemütlicher und familiärer Atmosphäre den Nachmittag zu verbringen.

„Wir sind sehr erfreut, dass so viele Bürger unserer Einladung gefolgt sind. Gutes Essen und Trinken, tolle Musik und nette Gespräche, was will man mehr? Schon seit Jahren unterstützen wir mit den Erlösen den traditionellen Seniorennachmittag, unseren Kindergarten sowie den Schützenverein. Mein Dank gilt deshalb wieder allen, die uns bei der Planung und Durchführung so tatkräftig unterstützt haben“, sagte ein sichtlich zufriedener Günther Schrecklein von der Interessensgemeinschaft Bierkeller.