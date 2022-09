Bewusstloser Mann am Ufer der Schussenmündung: DLRG holt ihn per Rettungsbrett

Mehrere Einsatzkräfte und ein Rettungshubschrauber sind am späten Dienstagnachmittag an die Schussenmündung zwischen Eriskirch und Langenargen ausgerückt. Wie ein Sprecher der DLRG Bezirk Bodenseekreis mitteilt, war den Einsatzkräften gegen 17.15 Uhr ein bewusstloser Mann gemeldet worden. Der Mann mittleren Alters befand sich demnach am unzugänglichen Ufer des Flusses, gegenüber des Gasthofs Schwedi.

Mann kommt mit RTW ins Krankenhaus

Drei Einsatzkräfte der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) setzten mit einem Rettungsbrett über die Schussen und brachten den Mann auf die andere Seite, berichtet der DLRG-Sprecher. Von dort wurde er nach Angaben der Polizei in einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Ein Rettungshubschrauber war an der Schussenmündung am Dienstagnachmittag im Einsatz. Der als bewusstlos gemeldete Mann wurde aber in einem Rettungswagen in die Klinik gebracht. (Foto: DLRG)

Zum genauen Zustand des Mannes, zu seinem Alter und seiner Herkunft konnte die Polizei am Abend noch keine Angaben machen. Laut DLRG waren 19 Einsatzkräfte der DLRG, ein Streifenwagen der Polizei, ein Rettungswagen sowie der Rettungshubschrauber Christoph 11 vor Ort.