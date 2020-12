Betrugsversuch mit falschem Gewinnversprechen missglückt

Wie eine 74-jährige Frau der Polizei anzeigt hat, hatte sie am Donnerstag den Anruf einer Frau erhalten, die ihr mitteilte, dass sie 39 000 Euro bei einem Gewinnspiel gewonnen habe. Die Bargeldsumme solle ihr am nächsten Tag ausgehändigt werden. Für die Gewinnausschüttung müsse jedoch zuvor eine Gebühr von 900 Euro entrichtet werden, so die Polizei. Das potentielle Opfer ging jedoch nicht auf den Betrugsversuch ein.

Die Polizei schließt nicht aus, dass noch weitere Personen auf diese Art kontaktiert wurden und weist deshalb darauf hin, dass „Gewinnversprechen" eine gängige Betrugsmasche sind, bei der Betrüger am Telefon Gewinne versprechen, vor deren Erhalt aber immer erst Gegenleistungen zu erbringen sind.