Bestes Saisonergebnis: Tim Zimmermann kratzt am Podium

Nur ein paar Zehntel haben Tim Zimmermann im niederländischen Zandvoort von einem Podestplatz getrennt. Trotzdem war es für den Langenargener Rennfahrer und seinen Teamkollegen Christopher Mies ein erfolgreiches Wochenende: Mit Rang vier erreichte das deutsche Fahrerduo sein bisher bestes Ergebnis der aktuellen ADAC-GT-Masters-Saison – und das trotz Wetterkapriolen und einer Materialschlacht an der Nordseeküste.

Zimmermann hatte mit seiner Prognose recht. Der Rennsamstag im ADAC GT Masters war ein Pokerspiel. Vor dem Zeittraining in der Früh gingen alle Blicke bang in den Himmel. Regenwolken standen über der Strecke in Zandvoort, sodass fast alle Fahrer früh auf die Strecke gingen, um die gezeitete Runde im Trockenen zu absolvieren. Zimmermann gelang das gut: Der Fahrer von Land Motorsport hatte sich mit Platz neun eine passable Ausgangssituation fürs Rennen geschaffen.

Schwierige Bedingungen

Die Strecke trocknete ab, war allerdings noch rutschig. „Wir hatten die Wahl, auf Trockenreifen zu fahren und später im Rennen dann zurückzufallen, oder aber das Risiko mit den Slicks einzugehen“, sagte Zimmermann. „Ich wollte aber unbedingt vermeiden, abzufliegen.“ Das gelang dem 25-Jährigen, allerdings mit ein wenig zu viel Vorsicht: Auf Platz elf übergab er den Audi mit der Startnummer eins an Mies, der in den verbleibenden 30 Minuten noch Rang neun herausfuhr.

Mies kam beim Qualifying auf Platz sechs und hielt diesen Platz in der Startphase des Rennens auch. Das Team entschied sich für einen frühen Fahrerwechsel – Zimmermann übernahm. Er machte Druck und blieb dran. „Wir hatten Reifen gespart und es wurde im Verlauf des Rennens klar, dass die Konkurrenz größere Probleme mit dem Material hatte“, sagte Zimmermann, der sich freute, „dass wir als Vierte fast noch aufs Treppchen gefahren wären.“

Die Richtung stimmt für Zimmermann: „Das ganze Team hat bislang einen hervorragenden Job gemacht. Jetzt müssen wir genau so weiterarbeiten und den Schwung in die restliche Saison mitnehmen.“ Die geht Anfang August am Nürburgring in der Eifel in die nächste Runde.