Beim Findig-Markt werden Besucher fündig

Die Adventszeit rückt immer näher, und viele Ausstellungen präsentieren in der Region vorweihnachtliche Produkte. Beim beliebten Findig-Markt im Dorfgemeinschaftshaus in Langenargen-Oberdorf haben zahlreiche Besucher am Sonntag die Gelegenheit genutzt, sich bei den 28 Ausstellern nach zur Weihnachtszeit passenden Artikeln und Geschenken umzuschauen.

Die inzwischen neunte Auflage der Veranstaltung mit vorwiegend selbsthergestellten Hobbyarbeiten und Kunsthandwerkswaren präsentierte unter anderem liebevoll gefertigte Produkte aus Holz, Stein, Metall, Glas oder Stoffen. „In gemütlichen und familiär gehaltenen Ambiente wurden die vorweihnachtlichen Artikel, aber auch die liebevoll hergestellten Deko- und Alltagsgegenstände gerne nachgefragt“, berichteten Rosemarie und Kathrin Dillmann vom Organisationsteam. Zudem sei der Oberdorfer Findig-Markt bei Kaffee, Kuchen und leckerem Mittagstisch ein beliebter Treffpunkt, um sich auszutauschen und gute Gespräche zu führen.