Bei Tim Zimmermann ist die Vorfreude groß

Das ADAC GT Masters geht am Wochenende (22. bis 24. April) in eine neue Saison. Tim Zimmermann aus Langenargen wird die beiden Rennen in Oschersleben mit seinem neuen Team Land Motorsport und dem neuen Teamkollegen Christopher Mies in Angriff nehmen. Für Zimmermann ist es das dritte Jahr in der Liga der Supersportwagen, auf das er sich laut Mitteilung so sehr freut wie schon lange nicht mehr.

Nach zwei Jahren im Lamborghini wird der 25-Jährige in dieser Saison im Audi R8 LMS GT3 evo II sitzen. Der Modus ist derselbe geblieben. Am Samstag und Sonntag nimmt jeweils ein Fahrer der Paarung das Qualifying in Angriff. Um 13 Uhr (live bei RTL Nitro) starten jeweils die einstündigen Rennen, bei denen nach etwa der Hälfte der Zeit die Fahrer gewechselt werden. Am Samstag wird Tim Zimmermann die knapp 3,7 Kilometer lange Runde zuerst in Angriff nehmen, am Sonntag wird er von Christopher Mies übernehmen. „Wahrscheinlich ist das ein Vorteil für mich“, sagt Zimmermann. „Ich freue mich wirklich, endlich im Audi zu sitzen und die Saison starten zu können.“ Die Strecke in Oschersleben lag Zimmermann in der Vergangenheit. Schon sechsmal fuhr er dort aufs Podium.

Dass es eine gute Saison werden könnte, zeigte sich bei den ersten offiziellen Testfahrten mit allen Teams in Oschersleben. In der Motorsportarena, wo das ADAC GT Masters nun auch starten wird, war der Land-Audi durchweg unter den Top Fünf zu finden. „Trotzdem gibt es immer eine Unbekannte“, sagt Zimmermann.

Vergangene Saison kam der spätere Champion Mies als Dritter und Fünfter über die Ziellinie. Für Zimmermann standen im Lamborghini die Plätze 14 und 21 zu Buche. „Natürlich möchte ich mich eher an den Ergebnissen von Chris orientieren“, sagt Zimmermann und lacht. „Das Gesamtpaket fühlt sich wirklich gut an.“ Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie gelten an der Rennstrecke keine Zugangsbeschränkungen mehr. Zimmermann hofft auf volle Tribünen. „Klar kann man die Rennen im TV sehen und auch das macht Spaß“, meint der Langenargener. „Aber an der Strecke ist es ein ganz anderes Erlebnis.“