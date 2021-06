„Bei Handzart wird mit Leidenschaft gewerkelt“

Sven Zwisler aus Langenargen ist 30 Jahre jung, gelernter Metallbaumeister und hat mit Beginn der Pandemie sein Unternehmen „Handzart“ gegründet. Über seine Beweggründe in Corona-Zeiten eine Geschäftsidee umzusetzen, aber auch über seine Ziele und seine Ansprüche an sich und seine Produkte, hat SZ-Mitarbeiter Andy Heinrich mit ihm gesprochen.

Mit der Entscheidung, in diesen unruhigen Zeiten einen Betrieb zu eröffnen, haben Sie Mut bewiesen. Haben Sie Angst, aufgrund einer Konjunkturflaute oder anderen Corona bedingten Umständen zu scheitern?

Aufgrund der Tatsache, dass ich nach wie vor im elterlichen Betrieb „Metallbau Zwisler“ voll beschäftigt bin und sämtliche Gerätschaften samt Halle quasi nutzen darf, hält sich das Risiko für mich in Grenzen. Ich bin einfach glücklich, mich mit meinem kleinen Unternehmen „Handzart“ zusätzlich zum Alltagsgeschäft verwirklichen zu dürfen und vielleicht in einigen Jahren diesen Geschäftszweig in Metallbau Zwisler integrieren zu können.

Was genau stellen Sie her, wie sieht ihr Portfolio aus?

Im Wesentlichen entwickle und stelle ich individuelle Möbel vorwiegend aus Metall her, wobei feine und leichte Metalllinien in ihren Ausarbeitungen durch Form und Design, in Sideboards zum Beispiel auch mit Holzelementen, dominieren. So leicht wie möglich, so robust wie möglich heißt hier die Devise, wobei auch andere Materialien, je nach Anfrage und Wunsch, eingesetzt werden.

Was schätzen ihre Kunden besonders?

Grundsätzlich gehe ich auf deren Wünsche in punkto Gestaltung ein und setzte diese entsprechend um. Meine Kundschaft schätzt die Einzigartigkeit des beauftragten und von mir hergestellten Möbelstücks, wie Esstische, Schränke, besagten Sideboards oder auch Lampen, Teller. Einzigartige Möbelstücke, echte, maßgenaue und detailverliebte Unikate sind gefragt, werden geschätzt und sind aufgrund ihrer handwerklichen Qualität und optischen Exklusivität beliebt.

Wie setzen Sie sich von der Konkurrenz ab?

Durch meine fundierte Ausbildung als gelernter Metallbaugestalter mit abgeschlossener Meisterprüfung bringe ich Erfahrung und Wissen mit, was Voraussetzung für höchste Qualitätsansprüche ist. Ich liebe diesen Beruf, führe meine Projekte mit gelebter Passion aus. Schließlich gilt es, sich mit seinen Arbeiten von der Masse positiv abzuheben. Bei „Handzart“ wird mit Leidenschaft gewerkelt.