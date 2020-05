Bei Friseuren steht das Telefon nicht mehr still

Wegen der Corona-Pandemie mussten auch die Friseursalons schließen. SZ-Mitarbeiter Andy Heinrich hat mit Ines Reisch vom „Salon am See“ in Langenargen über die Wiedereröffnung am Montag, 4. Mai, und den damit verbundenen Auflagen gesprochen.

Wie haben Sie die vergangenen Wochen erlebt?

Es war eine schwere Zeit, die von Existenzängsten geprägt war. Der Umsatzausfall konnte glücklicherweise mit der Soforthilfe des Landes gerade noch so überbrückt beziehungsweise etwas abgefedert werden. Viel länger hätte ich allerdings nicht durchhalten können.

Am Montag dürfen Sie wieder für Ihre Kunden da sein. Soziale Distanz und Haare schneiden – wie geht das zusammen?

Die Auflagen sind sehr streng. Unter anderem müssen wir und unsere Kunden Mundschutz oder Schutzmaske tragen. Außerdem arbeiten wir mit Einweg-Handschuhen, garantieren den vorgeschriebenen Abstand zwischen den Kunden und vergeben Termine ausschließlich per Telefon, E-Mail oder über unsere sozialen Kommunikationsplattformen. Weiter müssen wir unser Handwerkszeug nach jedem Arbeitsauftrag reinigen und desinfizieren. Augenbrauen zupfen oder Bartpflege sind untersagt.

Rechnen Sie mit einem Kundenansturm?

Seit bekannt ist, dass wir am 4. Mai wieder öffnen dürfen, steht das Telefon nicht mehr still. Anfragen via E-Mail, Instagram oder Facebook nehmen kein Ende. Alle Kanäle glühen sozusagen. Wir freuen uns, endlich wieder loslegen zu dürfen. Zudem ist es schön, zu erfahren, wie wichtig wir Friseure den Menschen sind.