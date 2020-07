Beethovens „Pastorale“ ist der Glanzpunkt

Mit einer Klaviersonate von Chopin aus dem gängigen Repertoire und der fast nie live zu hörenden Klavierfassung der „Pastorale“ von Beethoven hat sich Claire Huangci beim Auftritt in Langenargen erneut in die Herzen der Zuhörer gespielt.

Nach den mächtigen Akkordschlägen in der Einleitung zur Sonate Nr. 2 b-moll von Frédéric Chopin folgte ein stürmisches Jagen mit dem Hauptthema des ersten Satzes. Trefflich herausgearbeitet waren die charakteristischen Harmonierückungen und dissonanten Reibungen Chopins. Zusammen mit dem lyrischen Gesang des Seitenthemas und straffen Steigerungen entwickelte Huangci ein hochromantisches Klangbild. Aufwühlend, in großen Emotionen begann das „Scherzo“ mit kreisenden Bewegungen. Dank ihrer souveränen Technik entwickelte die junge Pianistin mühelos den weitgriffigen, mit Oktavsprüngen gespickten naturverbundenen Klaviersatz. Träumerische Gestalt bekam der sanfte Walzer im Mittelteil. Im Trauermarsch, Dreh- und Angelpunkt der Sonate, entstanden eindrücklich sprechende Bilder. Schwere Glockenbässe verbunden mit der monotonen Wiederholung des punktierten Melodierhythmus, Triller für die Trommelwirbel und markante Steigerungen ließen den imaginären Trauerzug vorbeiziehen. Der größtmögliche, emotionale Kontrast gelang Huangci mit dem zarten, tränenreichen Gesang im liedhaften Mittelteil. Umso erschütternder dann die Wiederholung des Trauermarsches mit verhaltenem, düsterem Pianoklang. Technisch brillant das Finale mit den Unisono-Triolen in beiden Händen. Ohne überzogenes Tempo, halblaut, mit geforderter gedämpfter Stimme, gelang der radikale, kaum zwei Minuten dauernde Satz.

Die folgende Begründung von Franz Liszt für seine „Klavierpartituren“ aller 9 Sinfonien von Ludwig van Beethoven aus dem Jahr 1837 trifft heute in Corona-Zeiten wieder zu: „Durch seine Vermittelung wird es möglich Werke zu verbreiten, die sonst von den Meisten wegen der Schwierigkeit ein Orchester zu versammeln ungekannt bleiben würden.“ Deshalb freute sich das Publikum ganz besonders darauf, in der orchesterlosen Zeit die Sinfonie Nr. 6 in ganzer Länge live zu hören. Gerade die „Pastorale“ mit ihren Naturzeichnungen und Lautmalereien ist nur etwas für mutige Pianisten und nur wenige haben sich bis heute an die schwierigen „Klavierpartituren“ herangetraut. Das Ergebnis ihrer eigenen dreimonatigen Corona bedingten Spielpause, in der sie dieses Meisterwerk einstudierte, präsentierte Claire Huangci nun in Langenargen. Es war ein fantastisches Hörerlebnis, das die Zuhörer vom ersten Ton an in die idyllische Hirtenwelt entführte und fesselte. Die Pianistin besitzt eine mit vielen Schattierungen ausgestattete Klang-Palette, die es ihr erlaubte, die einzelnen Orchestergruppen, ja sogar einzelne Soloinstrumente hörbar zu machen. Bewundernswert wie sie die orchestrale Klangwucht aus dem Flügel herauslockte und dabei trotzdem auf genaueste Artikulation achtete. Eine in weiten Strecken von unendlichem Fluss und sichtbarer Freude getragene, immer dem Orchesterklang verpflichtete, eigenständige Interpretation. Viel reichhaltiger Beifall war die Belohnung für diesen Mut, mit dem sich Huangci einen Kindheitstraum verwirklichte.