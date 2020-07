Beethovens Cellosonaten stehen im Münzhof auf dem Programm

Tonali-Preisträger Alexey Stadler und Klavierpartnerin Evgeniya Kleyn spielen am Freitag, 10. Juli, um 18.30 und 20.30 Uhr im Rahmen der Langenargener Schlosskonzerte Cellosonaten von Ludwig van Beethoven. Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Abstands- und Hygieneregelungen finden die Konzerte wie berichtet bis auf Weiteres im Münzhof statt.

In den fünf Cellosonaten Ludwig van Beethovens begegnen sich Klavier und Streichinstrument laut Ankündigung auf unvergleichlich partnerschaftliche und einfühlsame Weise. Am Freitag spielen Alexey Stadler und Evgeniya Kleyn die Sonaten eins und drei. Im März hatten der Cellist und die Pianistin im letzten Konzert vor dem Lockdown die anderen drei Cellosonaten des großen Jahresregenten vorgestellt. „Wir freuen uns, auf diese Weise im Beethovenjahr 2020 alle fünf Cellosonaten in Langenargen zu präsentieren“, sagt Peter Vogel, Veranstalter der Schlosskonzerte. Der Zyklus gelte als der bedeutendste unter den Werken für diese Besetzung und zeugt von Tiefe, Einfallsreichtum und Humor des Komponisten. Die Cellosonaten Beethovens verteilen sich der Vorschau zufolge auf seine drei Schaffensphasen. Die beiden ersten sind Frühwerke des jungen Virtuosen und gehen auf seine Bekanntschaft mit dem Cellisten Jean Pierre Duport zurück, der am Hof des Preußenkönigs Friedrich Wilhelm II wirkte. Die große Sonate Nr. 3 zählt zu den kammermusikalischen Hauptwerken der mittleren Periode. Sie sei von fast orchestraler Wirkung und biete hochdramatische Momente.

Cellist Alexey Stadler war schon mehrfach in Langenargen zu hören und begeisterte sein Publikum mit der Virtuosität und Hingabe seines Spiels und dem warmen Klang seines Cellos, heißt es weiter. Der Gewinner des Tonali-Wettbewerbs in Hamburg habe durch Debuts bei den BBC Proms unter Vasily Petrenko, dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin unter Tugan Sokhiev und beim San Francisco Symphony Orchestra unter Vladimir Ashkenazy für Aufsehen gesorgt. Als Kammermusiker trete er mit Künstlern wie Janine Jansen, Christian Tetzlaff, Özgür Aydin und Igor Levit auf.

Klavierpartnerin Evgeniya Kleyn gewann laut Vorschau internationale Preise, tritt bei bekannten Festivals auf und initiierte Kammermusikprojekte. Sie musiziere mit Cellisten wie Raphael Wallfisch oder Camille Thomas. Die Stipendiatin der Studienstiftung des Deutschen Volkes studierte in St. Petersburg und Weimar, seit 2016 ist sie an der Musikhochschule Hannover eingeschrieben.