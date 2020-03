Die Frühjahrssaison der Langenargener Schlosskonzerte beginnt am Freitag, 6. März um 19.30 Uhr mit einem besonderen Duoabend im Schloss Montfort, denn Tonali-Preisträger Alexey Stadler und seine Klavierpartnerin Evgeniya Kleyn präsentieren Cellosonaten von Beethoven.

Im Beethovenjahr 2020 beginnen die Langenargener Schlosskonzerte mit einer Hommage an den berühmten Komponisten: Der in Langenargen bereits bekannte Cellist und Tonali-Preisträger Alexey Stadler und seine Klavierpartnerin Evgeniya Kleyn spielen drei Cellosonaten von Ludwig van Beethoven. Im Sommer werden sie die zwei weiteren aufführen - eine wunderbare Gelegenheit, diese durchweg gesanglichen und dem warmen Klang des Cellos entsprechenden Werke im Zusammenhang zu hören. Die fünf Cellosonaten Beethovens repräsentieren alle Schaffensperioden des Komponisten, sie gelten als bedeutendster Werkzyklus in dieser Besetzung.

Die ersten beiden entstanden in Berlin am Hof von König Friedrich Wilhelm II. von Preußen. Der Monarch war kein großer Aufklärer, aber er interessierte sich für Kunst und Architektur, spielte sehr gut Cello und beschäftigte bedeutende Musiker. Dort lernte Beethoven den ersten Violoncellisten Jean Pierre Duport kennen. Die Sonaten sind für Duport komponiert und dem König gewidmet. Der revanchierte sich mit einem königlichen Abschiedsgeschenk: eine Dose voll Louisd’or.

Alexey Stadler debütierte bei den BBC Proms unter Vasily Petrenko, beim Deutschen Symphonie-Orchester Berlin unter Tugan Sokhiev, beim San Francisco Symphony Orchestra unter Vladimir Ashkenazy und beim Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra unter Michael Sanderling. In Langenargen wird er auch als Moderator durch das Programm führen. Evgeniya Kleyn gewann internationale Preise wie den Sonderpreis „Award for the best Pianist“ beim Lutoslawski Wettbewerb in Warschau. Als Kammermusikerin arbeitet sie mit renommierten Cellisten wie Raphael Wallfisch, Alexey Stadler und Camille Thomas. Sie studierte in St. Petersburg und Weimar, seit 2016 ist sie an der Musikhochschule Hannover eingeschrieben.