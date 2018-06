Bebilderter Jahresbericht 2011 ist jetzt fertig

Alle Jahre wieder werden in der Verwaltung Langenargen Fotos öffentlicher Höhepunkte gesammelt und in einem bebilderten Jahresbericht zusammengestellt. Für viele Bürger hat diese Broschüre bereits Sammlerwert. Beim Jahresempfang auf Schloss Montfort am Montag, 9. Januar, liegt die 29. Auflage aus. Auch über das Gemeindeblatt „Montfort-Bote“ wird die Broschüre am Freitag, 13. Januar, an alle Haushalte verteilt werden.

Bürgermeister Rolf Müller gibt seit 1983 in der in sic h geschlossenen und reich bebilderten Chronologie des Jahreskreises einen Überblick über die gesellschaftlichen, kulturellen und kommunalpolitischen Ereignisse in Langenargen. Nachzulesen sind die großen offiziellen und die kleinen, nicht weniger wichtigen Geschehen in der Gemeinde. Über die Entwicklung und über geplante Vorhaben sowie über die finanzielle Situation wird informiert. Außerdem finden sich darin statistische Zahlen und eine Vorausschau auf die wichtigsten Veranstaltungen im kommenden Jahr.

Wer den Jahresbericht ehemaligen Langenargenern zusenden möchte, kann ab Montag, 16. Januar, den Bericht kostenlos auf dem Rathaus beim Bürgerservice (Erdgeschoss) abholen.