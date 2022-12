Baupläne am Mooser Weg: Wieder sammeln Gegner Unterschriften

Damit ist zu rechnen gewesen: Eine Bürgerinitiative sammelt Unterschriften gegen die Bebauung einer Wiese am Mooser Weg. Hintergrund ist, dass im November eine Mehrheit des Gemeinderats beschlossen hat, für den Grünstreifen einen Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren aufzustellen. Zur Erinnerung: Auf der gemeindeeigenen Fläche sollten schon einmal Häuser errichtet werden, doch ein Bürgerentscheid verhinderte 2018 das Vorhaben. Die Stimmung in Langenargen war damals denkbar schlecht.

Der aktuelle Beschluss, den Freie Wählervereinigung (FWV) und CDU gegen die Stimmen von Offener Grünen Liste (OGL) und SPD durchsetzten, empöre viele Bürger, schreibt die Initiative in einer Pressemitteilung – „zumal der Bürgerentscheid zur Befriedung einer Streitfrage geführt hatte, welche den Ort spaltete“. Im Kern gehe es darum, ob ein geschützter Naturbereich bebaut werden solle oder ob andere Möglichkeiten genutzt würden, um Wohnraum zu schaffen.

Dauerhaft als Grünbestand schützen

Eine der drei Vertrauenspersonen, Bernd Wahl, war bereits vor fünf Jahren beim Bürgerbegehren und später beim Bürgerentscheid federführend. Dem Naturschützer zur Seite stehen dieses Mal Moritz Ott und Thomas Brugger. Eines ihrer Argumente gegen eine Bebauung: Das Gebiet „Höhe“ am Mooser Weg im Schwedi, zu dem der Grünstreifen gehört, sollte nach einem Gemeinderatsbeschluss aus dem Jahr 2000 dauerhaft als Grünbestand geschützt werden, weil es als besonders wertvoll für die Natur- und Landschaftsschutz, aber auch für die Naherholung angesehen worden sei.

„Gründe, die heute noch viel mehr zu beachten sind, denn der Arten- und Biodiversitätsverlust ist eine der größten Krisen unserer Zeit. Streuobstwiesen wie die am Mooser Weg stehen daher – infolge des Volksbegehrens ,Rettet die Biene’ – seit 2020 unter besonderem gesetzlichen Schutz“, heißt es in der Mitteilung.

Nach drei Jahren neu beraten werden

Rückblick: Im Juli 2017 hatte der Gemeinderat den Plan abgesegnet, auf der 5500 Quadratmeter großen Wiese am Mooser Weg sechs Reihenhäuser und zwei Mehrfamilienhäuser mit Mietwohnungen zu errichten. Zu den Befürwortern gehörten der ehemalige Bürgermeister Achim Krafft sowie Fraktionsmitglieder von CDU und FWV. Ihre Intention: etwas Druck von dem bekanntlich extrem angespannten Wohnungsmarkt zu nehmen.

"Dieses Mal bitte sachlich bleiben" kommentiert Tanja Poimer HIER

Eine Mehrheit der Langenargener sprach sich im März 2018 in einem Bürgerentscheid allerdings gegen die Bebauung auf der gemeindeeigenen Fläche aus, die inzwischen als geschützte Streuobstwiese gilt. Nachdem der Entscheid mehr als drei Jahre zurückliegt, kann laut Gemeindeordnung neu beraten werden. Was jetzt geschehen ist – mit bekanntem Ergebnis.

Frage der Sozialgerechtigkeit

Susanne Porstner, Fraktionsvorsitzende der FWV, führte in der Novembersitzung auch im Namen der CDU als Begründung an: Die Gemeinde besitze außer am Mooser Weg keine eigenen Grundstücke. Außerdem könne auf dem Grünstreifen mittels einer verdichteten und modularen Bauweise hochwertiger, sozialgerechter und ökologisch vertretbarer Wohnraum geschaffen werden.

Und weiter: „Es ist unsere Aufgabe für die Zukunft unserer Kinder, diese Flächen so schnell wie möglich für Wohnraum zur Verfügung zu stellen.“ Wie Susanne Porstner erklärte, liege eine Entscheidung über eine Umwandlung der Streuostwiese in ein Baugebiet jetzt bei den übergeordneten Behörden. Genau wie OGL und SPD stimmte Bürgermeister Ole Münder gegen den Plan: „Ich respektiere das demokratische Votum einer Mehrheit aus der Bevölkerung, die sich im Rahmen eines Bürgerentscheids gegen eine Bebauung ausgesprochen hat.“

Die Bürgerinitiative glaubt unter anderem nicht an den Aspekt der Sozialgerechtigkeit: Ein Ziel der Gemeinde sei, Wohnraum für junge Familien zu schaffen – bei einem Bodenrichtwert von 950 Euro pro Quadratmeter ist das laut Mitteilung im Mooser Weg aber wohl eher nicht der Fall. Die Empfehlung der Bebauungsgegner: Die kürzlich veröffentlichte Wohnraumanalyse heranzuziehen und andere Flächen in der Gemeinde zu entwickeln, die sich besser eignen würden.

So kommt es zum Bürgerentscheid

„Da der Sinn der erneuten Bebauungsplanung am Mooser Weg vielen Bürgern nicht einleuchtet, soll es – wie 2018 – im kommenden Jahr erneut einen Bürgerentscheid geben“, teilen die Vertrauenspersonen mit. Die Voraussetzung: Im Rahmen des Bürgerbegehrens kommen bis Mitte Februar 2023 etwa 470 gültige Unterschriften zusammen. Das sind aufgerundet sieben Prozent von derzeit 6663 Wahlberechtigten.

Ist das Ziel erreicht, prüft der Gemeinderat, ob das Bürgerbegehren zulässig ist. Fällt die Antwort positiv aus, wird ein Termin für einen Bürgerentscheid festgelegt. Die Abstimmung würde an einem Sonntag erfolgen. Um erfolgreich zu sein, bräuchte die Initiative dann ein Quorum von 20 Prozent, sprich: 1333 von derzeit 6663 Wahlberechtigten müssten gegen den Gemeinderatsbeschluss stimmen.