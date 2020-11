Bahnübergänge werden gesperrt

Wegen Gleisbauarbeiten kommt es an Bahnübergängen in Friedrichshafen, Eriskirch, Langenargen und Kressbronn zu Straßensperrungen an Bahnübergängen. Das teilt die zuständige Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes Bodenseekreis mit. Betroffen sind demnach folgende Bahnübergänge zu diesen Terminen:

Friedrichshafen, Rotenmoos, vom 9. November, 18 Uhr, bis 19. November, 8 Uhr

Eriskirch, Im Lehnen, vom 8. November, 18 Uhr, bis 9. November, 8 Uhr;

Eriskirch, Schussenweg, vom 6. November, 18 Uhr, bis 9. November, 8 Uhr;

Eriskirch, Am Rosenstock, vom 6. November, 18 Uhr, bis 9. November, 8 Uhr;

Langenargen, Friedrichshafener Straße, vom 12. November, 18 Uhr, bis 14. November, 8 Uhr;

Kressbronn, Auweg, vom 4. November, 18 Uhr, bis 15. November, 8 Uhr;