Bäckerei Metzler schickt eine Brötchentüte um die Welt

Der Contest der Bäckerei Metzler in Langenargen „Die Metzlertüte reist um die Welt“, hat bei der Kundschaft weit über die Region hinaus ein enormes Echo hervorgerufen. Moritz Metzler hatte die Idee, die Brötchentüte von seinen Kunden in Szene setzen zu lassen – weltweit.

Im Rahmen der Auswertung der kreativsten Fotos hatte die Jury die Qual der Wahl: „Über 170 Einsendungen aus 50 Ländern in nur sieben Monaten. Das wird nicht einfach. Wir sind überwältigt ob der großen Resonanz“, freute sich Moritz Metzler vor dem Finale im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Sieger des Wettbewerbs mit attraktiven Preisen wurden Leona Frick aus Langenargen vor Tim Kuttenberger (Kressbronn) und Hardy Jäger (Langenargen). Den Sonderpreis erhielt Cornelia Hildebrand (Langenargen).

Brötchentüte wird zum Blickfang

„Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen…“, behauptete der deutsche Dichter Matthias Claudius bereits vor über 220 Jahren. Das eine gemeine Brötchentüte hingegen zum Blickfang und somit zum Gesprächsstoff in einer beschaulichen Gemeinde wie Langenargen wird, ist eher ungewöhnlich.

Mit ihrer außergewöhnlichen Bildkomposition setzt Leona Frick aus Langenargen die „Metzlertüte“ gekonnt in Szene und gewinnt den Wettbewerb „Die Metzlertüte geht um die Welt“. (Foto: privat)

Die Jury mit Olaf Grabbe (von links), Regula Metzler, Ole Münder, Michael Fischer, Moritz Metzler, Nicolai Schlotmann und Tobias Metzler präsentieren vor der Fotowand die Siegermotive des Wettbewerbs: „Die Metzlertüte reist um die Welt“. (Foto: Andy Heinrich)

Die Idee, einen Wettbewerb auszuschreiben, die eine Papier-Verpackungstüte im Urlaub, auf Geschäftsreise oder auch nur im idyllischen Garten zu Hause auf einem Foto zeigt, schwirrte Moritz Metzler von der gleichnamigen Bäckerei bereits seit einigen Jahren im Kopf umher.

Er erinnert sich: „Vor rund 15 Jahren hatte ein Kunde bei uns ein kleines Frühstück gekauft und sich dieses in eine unserer Metzlertüten verpacken lassen, bevor er sich auf den Weg nach Rom machte. Dort angekommen, genoss er vor dem Kolosseum sein Vesper, machte ein Foto von der Tüte und dem Amphitheater und sendete es uns als Urlaubsgruß zu. Daraus entstand letztlich die Idee, diesen Contest auszurufen“, berichtet Moritz Metzler, der übrigens 2021 die Bäcker-Jugendweltmeisterschaft gewinnen konnte und aktuell in einem renommierten Hotel in Wien tätig ist.

170 Bilder kommen zurück

Bis zum 22. Dezember haben über 170 Bilder die beliebte Backstube in nur sieben Monaten erreicht. Dabei konnten die Tüten 50 Länder in allen fünf Kontinenten des Globus bereisen.

„Ob aus Uganda, aus Kanada oder aus Australien. Ob aus der heißen Wüste, unter Wasser, auf einer Wiese im Allgäu mit Kühen oder auch auf hohen Gipfeln nebst heimischen Gefilden: Es war eine Freude für uns, sehen zu dürfen, wo unsere Kunden mit dieser Tüte ihre schönsten Tage erlebt haben. Mein Dank gilt allen, die mitgemacht haben.“

Die Jury entscheidet

Aus allen Einsendungen haben die Mitglieder einer Jury, darunter Bürgermeister Ole Münder, Michael Fischer (Vorsitzender und Museumsleiter Museum Langenargen), Olaf Grabbe (Erster Vorsitzender Fotogruppe Kreativ Eriskirch), sowie Nicolai Schlotmann (Studio Blaue Stunde) und Regula Metzler, nach eigenen Kriterien ihre Favoriten und schließlich die Sieger ausgewählt: „Mir geht es um die Kreativität, um den außergewöhnlichen Blickwinkel, um die Inszenierung des Bildes. Die Tüte muss eine Botschaft senden, muss ins Foto fantasievoll mit eingebunden werden und nicht nur in die Kamera gehalten werden“, erklärte Olaf Grabbe seine Auswahlkriterien, die am Ende das Siegerbild von Leona Frick aus Langenargen bestätigten.