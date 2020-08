Babymusikgarten beginnt im Oktober

Im Oktober starten an der Musikschule Langenargen erstmals neue Musikgartengruppen für Babys ab sechs Monaten. Mit diesem Angebot wird der bereits bestehende Musikgarten erweitert und bietet so die Möglichkeit, das Kind sehr früh mit Musik in Verbindung zu bringen, schreibt die Musikschule in einer Pressemitteilung.

Die frühe musikalische Förderung habe einen, durch Langzeitstudien nachgewiesenen, positiven Einfluss auf die musikalische Begabung, die Konzentrationsfähigkeit, das Sozialverhalten und das Lernen. Die ganzheitliche Entwicklung des Kindes stehe so im Vordergrund und die natürliche musikalische Veranlagung könne so schon früh geweckt werden.

Ziel des Musikgartens ist es laut Musikschule, Kinder spielerisch und ohne Leistungsdruck an Musik heranzuführen, die Sinneswahrnehmungen über Klänge und Geräusche zu sensibilisieren. Fingerspiele, Sprechverse, Tänze und gemeinsames Singen vermitteln Gruppenerfahrung und ein positives Gemeinschaftsgefühl. Der Ablauf der Stunde ist auf die Bedürfnisse und das Alter der Gruppe abgestimmt und unterteilt sich in drei Stufen für Kinder ab sechs, zwölf und 18 Monaten.

Mit Anita Zimmermann habe man eine routinierte und erfahrene Lehrkraft, die bereits als Seminarleiterin in verschiedenen Einrichtungen tätig ist. Interessierte haben am Donnersag, 1. Oktober, die Möglichkeit, sich die Kurse anzuschauen. Um 9.15 Uhr beginnt der Babymusikgarten ab zwölf Monate, um 10 Uhr der Babymusikgarten ab sechs Monate und um 10.45 Uhr der Musikgarten ab 18 Monate.