Bürgerversammlung bewegt Langenargen

Von Schwäbische Zeitung

Nach der erfolgreichen Teilnahme an der Robo-Cup German Open im vergangenen Jahr ist das Team der Hochschule Ravensburg-Weingarten auch in diesem Jahr bei einem der größten europäischen Robotik-Wettbewerbe angetreten. Wieder mit Erfolg, wie die Hochschule in einer Pressemitteilung verkündet: Von acht Teams, die im Bereich der Serviceroboter an den Start gingen, belegten die Weingartener den fünften Platz.

Mit gleich drei Robotern reiste das Team „Serious Cybernetic Cooperation“ (SCC), das aus Studierenden und Mitarbeitenden der ...