Bürgermeister schlägt versöhnliche Töne an

Friede, Freude, Fachgespräche: Ganz so einfach ist die Einwohnerversammlung am Mittwochabend im Münzhof zwar nicht auf den Punkt zu bringen. Doch lief die Veranstaltung, bei der sich ungefähr 160 Langenargener über Themen, wie Finanzen, Integration und ein neues Baugebiet, informieren ließen, fast schon harmonisch ab – vor allem im Vergleich zu früheren Vorstellungen dieser Art. Deutliche Anzeichen dafür: Der versöhnliche Ton, den der Bürgermeister anschlug, und die Qualität der Fragen, die einige Bürger stellten.

Bereits eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn um 18 Uhr standen Mitarbeiter des Rathauses vor Schautafeln bereit, um über die Themen zu sprechen, die auf der Agenda standen – was auch einige Langenargener nutzten. Die Moderation der Versammlung übernahm Bürgermeister Achim Krafft, der seine Gäste gut gelaunt mit den Worten begrüßte: „Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um sich zu informieren.“ Sein Appell: offen zu diskutieren und zu akzeptieren, dass verschiedene Menschen unterschiedliche Meinungen haben. Darum ging es:

Finanzen: Zum Auftakt stellte der Bürgermeister die Zahlen von 2017 vor, die am Montag bereits dem Gemeinderat keine Tränen, aber beinahe Eurozeichen in die Augen getrieben haben. Nicht umsonst hatte Kämmerer Josef Benz in der Sitzung wie berichtet von einer „Jahresrechnung der Rekorde“ gesprochen. Wichtige Kennzahlen: Die Gewerbesteuereinnahmen lagen bei 5,4 Millionen, der Einkommensteueranteil machte 5,2 aus, und die Schlüsselzuweisungen brachten 2,7 Millionen. Größter Ausgabenposten: die Personalausgaben in Höhe von 4,3 Millionen Euro. Die 10,5 Millionen Euro, die Langenargen auf der Seite hat, sind beeindruckend, aber auch Indiz dafür, dass einige wichtige Projekte, wie zum Beispiel der Neubau des Bauhofhauptgebäudes, noch nicht umgesetzt sind. Achim Krafft bezeichnete das Polster als „äußerst positiv, um den Herausforderungen der Zukunft zu begegnen“.

Quartierskonzept: Um in Sachen Klimaschutz einen Plan für die Zukunft zu haben, gab die Gemeinde 2016 ein Quartierskonzept mit einer Energie- und CO²-Bilanz in Auftrag. Die Aufgabe übernahm die Energieagentur Bodenseekreis. Das Konzept umfasst die Fläche von der Bahnlinie bis zum See und von der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule bis zur Friedrichshafener Straße. Wie bei der Versammlung im vergangenen Jahr stellte Agenturchef Walter Göppel den aktuellen Stand vor. Ein Ergebnis: Die Gemeinde hat inzwischen einen Quartiersmanager eingestellt, der unter anderem Sanierungen betreut. Eine Kennziffer: Langenargens Gesamtenergieverbrauch liegt bei etwa 146,5 Millionen kWh pro Jahr. Umgerechnet in Heizöl macht das laut Walter Göppel jährlich 14,6 Millionen Liter Heizöl.

Die Empfehlung des Fachmanns als „Investition in die Zukunft“: Die Schule unter anderem mit Hilfe eines mobilen Blockheizkraftwerkes, das bei Bedarf an anderer Stelle eingesetzt werden kann, zur Heizzentrale aus- und und ein Nahwärmenetz aufzubauen. Die thermische Nutzung des Bodensees liege nahe, sei im Moment jedoch nicht wirtschaftlich. Oder um es mit dem Bürgermeister zu sagen: „Die Energiegewinnung aus dem Bodensee wäre derzeit exorbitant teuer, und es gibt noch rechtliche Fragen zu klären.“

Integration: 89 Menschen – 17 Familien und sieben Männer –, die ihre Heimat aus Angst vor Krieg, Tod und Verfolgung verlassen haben, leben in Langenargen. Die größten Gruppen: 37 stammen aus Syrien, 22 aus dem Irak und 21 aus Afghanistan. Im Gemeindeverwaltungsverband Eriskirch-Kressbronn-Langenargen sind es 300 Menschen mit Migrationshintergrund – beziehungsweise mit Migrationsgrund, wie es der Integrationsbeauftragte Mirko Meinel formuliert, der für die drei Gemeinden zuständig ist. Er leitet inzwischen ein Team, das aus drei weiteren Integrationsmanagern besteht.

Einer von ihnen ist Majed Mulla Mahmoud, der 2013 aus Syrien nach Deutschland kam, und in Langenargen vor allem Hilfe zur Selbsthilfe leistet. „Unser oberstes Ziel ist es, dass die Menschen selbst zurecht kommen“, erklärte Mirko Meinel. Weitere wichtige Arbeitsfelder: Sprache, Wohnen, Bildung, Teilhabe, Arbeit. Und neu: Rückkehrberatung und Arbeitsmarktintegration.

„Aus Sicht der Gemeinde als Ortspolizeibehörde läuft bei uns alles äußerst ruhig“, betonte Bürgermeister Krafft. Gründe: die dezentrale Unterbringung der Menschen, die dadurch nicht auf engstem Raum zusammenleben müssen, und der andauernde Einsatz der ehrenamtlichen Helfer, denen der Bürgermeister seinen Dank aussprach. Seine Forderung: „Wir müssen das Thema Integration offen angehen, mutig sein und dürfen nicht Furcht und Angst zu unserem Berater werden lassen.“

Internet-Ausbau: Der Gemeinderat hat am Montag einstimmig beschlossen, dem Zweckverband „Breitband Bodenseekreis“ beizutreten, der allerdings erst noch zu gründen ist. „Wir wollen gemeinsam eine Daten-Autobahn aufbauen“, erklärte Achim Krafft dazu in der Versammlung am Mittwoch. Die Versorgung soll idealerweise mit unterschiedlichen Anbietern verbessert werden, das setze voraus, dass Konkurrenz vorhanden ist.

Aktuell gräbt die Telekom an und in Langenargen – zu sehen an den vielen Wanderbaustellen. Dabei komme eine Brückentechnologie zum Einsatz, Stichworte: Vectoring und 50 MBit, die dafür sorge, dass die Menschen schnelles Internet nutzen können. Doch es muss noch schneller werden, zumal die Breitbandversorgung mittlerweile einer der wichtigsten Standortfaktoren für Unternehmen ist. Der Bürgermeister: „Die Entwicklung ist rasant. Unser Bestreben muss es sein, die Glasfaserverkabelung bis in die Gebäude und Wohnungen zu verlegen. Alles andere ist nicht zukunftsfähig.“

Baugebiet in Oberdorf: Ebenfalls am Montag und einstimmig haben die Gemeinderäte den Plan abgesegnet, ins Bebauungsplanverfahren für eine 1,1 Hektar große Fläche am Oberdorfer Kirchweg einzusteigen. Bislang sind dort eine Pferdekoppel, Obstanbau und ein Hotelparkplatz zu finden. Gesetzt sind der Parkplatz und ein Teil der Grünflächen, auf dem Rest des Areals soll eine übersichtliche Zahl an Einzel- und Doppelhäuser mit drei bis vier Wohnungen gebaut werden.

„Es wird keine überbordende Nachverdichtung, sondern eine verträgliche Bebauung geben“, berichtete Achim Krafft. Dem Wunsch der Alteigentümer entsprechend, die ihre Grundstücke sonst nicht verkaufen würden. Wer mehr über das Projekt wissen will, ist bei einer Informationsveranstaltung am Mittwoch, 17. Oktober, um 17 Uhr im Langenargener Rathaus richtig.

Bürgerbeteiligung: Initiative ergriffen

Die Langenargener wollten bei der Einwohnerversammlung am Mittwoch im Münzhof nicht nur Informationen, sondern auch Antworten auf ihre Fragen. Besonders gut ist die Auskunft des Bürgermeisters angekommen, dass er wie angekündigt eine Initiative für Bürgerbeteiligung unterstützen will. Noch besser: Elke Krieg erklärte sich bereit, den Arbeitskreis auf den Weg zu bringen.

„Zusammen schaffen wir mehr als gegeneinander. Die Tür steht offen“, sagte Achim Krafft zu seiner Beteiligungsbereitschaft, die zuletzt doch einige Langenargener anzweifelten. Eine von ihnen: Elke Krieg, die unter anderem in den Bürgerfragestunden des Gemeinderates wiederholt das Wort ergriff, um ein Mitsprachrecht einzufordern – nicht immer auf die freundlichste Art. Am Mittwoch schlug sie genau wie Achim Krafft versöhnlichere Töne an und will dafür sorgen, dass interessierte und engagierte Bürger zusammenkommen, um eine Initiative für Bürgerbeteiligung zu gründen.

Weit schwieriger scheint die Lösung für das Problem, in Langenargen – der teuersten Gemeinde im Bodenseekreis – bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. „Der große Wurf fehlt“, gab der Bürgermeister auf eine entsprechende Frage zu. Er gestand außerdem, dass ihm die Entscheidung der Bevölkerung, eine Bebauung im Mooser Weg abzulehnen, durchaus beschäftigt habe. Dass in Langenargen gebaut werde, sei an den Kränen zu sehen, aber eben nicht von der Gemeinde und zu Preisen, die sich wenige leisten könnten.

Die Frage, warum nicht Investoren und Bauherren beeinflusst würden, damit sie die Preise verträglicher gestalten, bewegte das Publikum zu einem Raunen und Achim Krafft zu der Antwort: „Wir alle wären glücklich, wenn das möglich wäre.“ Sein Tipp: Jeder solle für sich überlegen, wie die eigene Reaktion aussehen würde, wenn die Gemeinde bestimmen würde, wer, was an wen zu welchem Preis verkauft oder vermietet – „das widerspricht dem Grundrecht auf Eigentum“.

Was eine Wohnungsbaugesellschaft angeht, wie sie in Kressbronn existiert, dazu erklärte der Bürgermeister: Es müssten Grundstücke gekauft, Häuser gebaut, Wohnungen vermietet werden. „Die Nachbarn machen das seit mehr als 20 Jahre, aber ich stehe dem offen gegenüber.“