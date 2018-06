Bürgermeister äußert sich zu Kulturprogramm

Was die schönen Künste angeht, brodelt die Langenargener Gerüchteküche. Da sind Stimmen zu hören, die sich inoffiziell um das umfangreiche Programm im Münzhof Sorgen machen, während andere, wie die Mitglieder des Kulturstammtischs, offiziell das Ende der renommierten Schlosskonzerte befürchten. „Alles Quatsch!“ heißt es dazu jetzt in einer Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung.

„Mit großer Verwunderung muss die aktuelle Diskussion betrachtet und bewertet werden“, ist dem Text zu entnehmen, den Bürgermeister Achim Krafft unterzeichnet hat. Denn von einem Streichkonzert könne keine Rede sein. Ein Beleg dafür ist dem Schreiben zufolge die Tatsache, dass die Kultureinrichtung Münzhof in diesem Jahr für 500000 Euro ertüchtigt werde – Stichwort Brandschutz und Modernisierung der Technik. Außerdem würde die Sommerkonzertreihe im Schloss Montfort 2015 im gleichen Umfang veranstaltet wie in den Vorjahren. Das gelte ebenfalls für den Betrieb im Kavalierhaus und das Projekt „Kunst im Uferpark“. „Was soll die Aufregung?!“, lautet die Frage in der Pressemitteilung.

Die Antwort: Dass diese Aufregung zumindest in bestimmten Kreisen herrscht, liegt wohl daran, dass tatsächlich etwas im Gange ist. „Wir sind dabei, den Kulturbereich umzubauen. Das sagen wir ganz offen, daraus machen wir keinen Hehl“, erklärt Achim Krafft auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung. Der Grund: „Wir wollen aus Sicht der Steuerzahler einen erkennbaren Mehrwert erreichen.“ Sprich: Neben kulturbegeisterten Gästen sollen vor allem Einwohner und heimische Gewerbetreibende profitieren. Ein Mittel: das Angebot im Münzhof weiterzuentwickeln, in dem es bislang sehr viele Veranstaltungen gegeben habe, „die teilweise schwach besucht waren oder ganz abgesagt werden mussten“. Die Losung heiße „weniger, aber ansprechender“. Wie die Umsetzung aussehen soll, werde nicht zuletzt im Gemeinderat diskutiert.

Ebenfalls auf der kulturellen Agenda des Gremiums steht das Kavalierhaus, in dem unter anderem seit dem Ausstieg eines Hauptsponsors 2012 nur noch ein Stipendiat in den Genuss kommt, seiner Kunst nachzugehen – zuvor wurden pro Jahr zwei Stipendien vergeben. „Es gibt Interessenten von außen. Doch zuerst müssen wir uns auf ein Konzept festlegen und wissen wie viel wir investieren wollen, um auf der Höhe der Zeit zu sein“, berichtet Langenargens Bürgermeister im Gespräch mit der SZ. Einen Zeitrahmen, in dem eine dauerhafte Lösung gefunden werden muss, gebe es nicht. Es werde keine aktionistische Hektik an den Tag gelegt, ist auch in der Pressemitteilung zu lesen.

Nicht jede Forderung wird erfüllt

Mehr noch: „Im Gegensatz zur öffentlichen Darstellung will die Gemeinde das Angebotsspektrum im Schloss nicht kürzen, sondern auch außerhalb der Sommerferien deutlich ausweiten.“ Ob das wie seit 2012 in Zusammenarbeit mit dem künstlerischen Leiter Peter Vogel geschieht, scheint noch nicht festzustehen. „Wir stecken mitten in den Verhandlungen“, verrät der Rathauschef. Dass diese nicht ausschließlich einfach sein dürften, ist wiederum der Pressemitteilung zu entnehmen: Gemeinderat und Bürgermeister seien bereit, erheblich mehr Geld für hochwertige Kultur auszugeben. „Folglich stehen wir berechtigten Wünschen unserer Partner (erneute Anpassung der Beteiligung, neuer Konzertflügel, neue Lüftungsanlage, ...) auch durchaus offen gegenüber. „Es kann jedoch nicht jeder Forderung gefolgt und nur dauerhaft Darstellbares realisiert werden.“

Trotzdem lautet das Fazit, Langenargen werde wie seit mehr als vier Jahrzehnten, Veranstaltungsort hochwertiger Schlosskonzerte bleiben. Achim Krafft ist sich sicher: „Mit dem einzigartigen äußeren Rahmen und dem namhaften Engagement der Gemeinde wird es auch nach 2015 weitergehen.“