Bürgerentscheid: BI sieht ganze „Höhe“ in Gefahr

Bürgerinitiative (BI), Grüne und Nabu sind offenbar davon überzeugt, dass die von der Gemeinde geplante Bebauung auf einem Grünstreifen am „Mooser Weg“ nur der Anfang wäre. Der Vorwurf: Früher oder später soll das ganze Areal „Höhe“ zu Bauland werden. Das ist einmal mehr am Mittwochabend bei einer Informationsveranstaltung der drei Gruppen im Münzhof deutlich geworden. Ihr Appell: Beim Bürgerentscheid am 18. März gegen die Baupläne zu stimmen.

Wobei dagegen zu stimmen aufgrund der Fragestellung heißt, das Kreuz bei „Ja“ zu machen. Wer jedoch dafür ist, dass auf der 5600 Quadratmeter großen Wiese im Mooser Weg, wie von der Mehrheit des Gemeinderates im vergangenen Juli beschlossen, sechs Reihen- und zwei Mehrfamilienhäuser gebaut werden, entscheidet sich für „Nein“ (siehe unten).

Den Informationsteil übernahm am Mittwoch Bernd Wahl, einer von drei Vertrauenspersonen der BI. Danach erlebten die etwa 70 Gäste, unter ihnen Vertreter der vier Gemeinderatsfraktionen von Freien Wählern (FW), CDU, SPD und Grünen, eine emotionale Diskussion, die es in sich hatte. Die Schwäbische Zeitung fasst die Veranstaltung zusammen.

Der Hintergrund: In der BI haben sich vor allem Naturschützer und Anwohner zusammengetan, um gegen die Entscheidung des Gemeinderates zu kämpfen. Denn für die Gegner der Bebauung ist die sogenannte „Höhe“ am Schwedi inklusive Grünstreifen am Mooser Weg unter anderem bedeutende Vogelfluglinie, bietet Raum für Streuobstbäume und mehr als 50 verschiedene Arten von Wiesenpflanzen, ist Heimat sowie Jagdrevier für seltene Tierarten, wohnortsnahe Ausgleichsfläche und wohltuender Gegenpol zur innerörtlichen Verdichtung.

BI, Grüne und Naturschutzbund (Nabu) bezeichnen den Beschluss, einen Bebauungsplan aufzustellen, als „Vertrauensbruch“. Der Grund: Im Jahr 2000 hatte sich der Gemeinderat dafür ausgesprochen, den Bereich als geschützten Grünbestand zu erhalten. Eine entsprechende Satzung wurde allerdings nie beschlossen. Die Gemeindeverwaltung soll Bernd Wahl und seinen Mitstreitern zufolge alternative Wohnbauflächen entwickeln, was möglich sei, bislang aber nicht stattgefunden habe.

Der Vorwurf: Der Schuttplatz, der erst vor Kurzem geschlossen worden ist, der Waldkindergarten, der ein festes Haus bekommen soll, obwohl die Verantwortlichen anscheinend nur einen Bauwagen wollen, das geplante Hotel und der Mooser Weg, der verlegt werden soll: Für Bernd Wahl alles Zeichen dafür, dass eine Bebauung des Grünstreifens am Mooser Weg nicht das Ende ist, sondern erst der Anfang. Sein Fazit lautet: „Die ,Höhe’ ist als Schutzgebiet aufgegeben.“

Die BI befürchtet also, dass die Gemeindeverwaltung daran arbeitet, das gesamte Areal zu Bauland zu machen. Was die Befürworter der Bebauung des Mooser Weges, allen voran Bürgermeister Achim Krafft sowie FW-Fraktionschef Joachim Zodel, CDU-Fraktionsvorsitzender Ralph Seubert und der fraktionslose Hans-Günther Moser, schon mehrfach energisch dementiert haben.

Die Diskussion: Es gab viele, zum Teil sehr emotionale Diskussionsbeiträge, von denen zwei exemplarisch genant sein sollen: Der Langenargener Architekt Michael Resch stellte klar: „Ich will, dass am Mooser Weg gebaut werden kann.“ Alle Flächen in der Gemeinde seien ökologisch wertvoll. Und es stehe Aktivisten, die der Natur selbst Grundstücke entnommen hätten, um Häuser zu bauen, nicht zu, anderen dieses Recht zu verweigern. Bernd Wahl entgegnete: „Man kann uns nicht vorwerfen, dass wir Wohnraum haben. In diesem Fall geht es um den Naturschutz.“

Ingrid Janke, BI- und Nabu-Mitglied, sprach von begrenzten Ressourcen: „Wir müssen überlegen, was wir unseren Kindern hinterlassen wollen.“ Es gelte darüber nachzudenken, ob und wann die Grenze erreicht sei, denn: „Wir brauchen die Natur als Lebensraum.“ Ein Mittel, das sie in diesem Zusammenhang nannte, und damit dem Beifall zufolge vielen aus der Seele sprach: „die Begrenzung von Ferienwohnungen“.

Komplizierte Fragestellung

Beim Bürgerentscheid am Sonntag, 18. März, stimmt Langenargen darüber ab, ob ein Grünstreifen am Mooser Weg bebaut werden soll oder nicht. Jetzt kommt’s: Wer dafür ist, dass dort, – wie vom Gemeinderat mehrheitlich beschlossen, – sechs Reihen- und zwei Mehrfamilienhäuser gebaut werden, muss „Nein“ ankreuzen. Alle, die dagegen sind, wählen „Ja“.

Nötig macht das Querdenken die komplizierte Fragestellung, die am Wahltag auf die Langenargener wartet und die aus rechtlichen Gründen folgendermaßen lautet: „Sind Sie für die Aufhebung des Gemeinderatsbeschlusses vom 24. Juli 2017, einen Bebauungsplan für das Gebiet „Mooser Weg/Alte Kaserne“ aufzustellen?“ Wahlberechtigt sind Bürger ab 16 Jahren, die mindestens drei Monaten in Langenargen wohnen.