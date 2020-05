Bäckerin gibt Tipps fürs gemeinsame Backen mit Kindern

Einfache Schokoladen-Kekse oder Löwenzahnblüten auf dem Kuchen – solche und weitere Rezepte backt Margaretha Emser in ihrem Laden „Brot & Rosen“ in Langenargen, den sie seit 2009 betreibt. SZ-Redakteurin Marlene Gempp hat nachgefragt, welche Tipps sie für das gemeinsame Backen mit Kindern hat und welche Rezepte sie verraten kann.

Frau Emser, was können Familien, vielleicht mit kleinen Kindern, auch in der Corona-Krise leicht zusammen backen?

Ein sehr beliebtes Gebäck, das ich auch im Laden verkaufe sind Schoko-Cookies. Die sind bei allen Kindern beliebt. Der Mürbeteig besteht aus 500 Gramm Mehl, 250 Gramm Butter, 125 Gramm Zucker, 300 Gramm geschnittener Schokolade, einem Ei und etwas Sahne. Alle Zutaten gut verkneten, im Kühlschrank etwas ruhen lassen und daraus dann kleine oder größere Taler formen – je nach Belieben.

Was kann man bei einem Spaziergang in der Natur finden und dann in der Küche verwenden?

Da ich die Natur sehr schätze, habe ich angefangen, mit großer Begeisterung die Küche mit essbaren Wildkräutern zu bereichern. Löwenzahnblätter im Salat, Brennesseln, Gundermann und Spitzwegerich in der Suppe, als Pizzabelag oder eben Löwenzahnblüten auf einer süßen Tarte.

Haben Sie ein schnelles Rezept, das Sie verraten können und das vermutlich jedem gelingt?

Das Rezept für die Tarte mit Löwenzahnblüten geht wie folgt: Mürbeteig aus 250 Gramm Mehl, 125 Gramm Butter, 70 Gramm Zucker und ein Ei. Für den Belag braucht es einen Becher saure Sahne, zwei bis drei Eier und 150 Gramm Zucker. Mit etwas Zitronensaft und Vanille verrühren. Dann vier Hände voll Löwenzahnblüten darauf geben, davor den grünen Blütenboden aber entfernen.

Und was backen Sie gerade am liebsten, und wie verbringen Sie die Zeit in der Corona-Krise zu Hause?

Bei mir im Laden gibt es jeden Freitag frisches, selbstgebackenes Brot und andere Backwaren. Aus meinem eigenen Rosengarten mache ich Rosenkonfitüre, Rosensirup und Produkte aus Duftrosen. In meiner Backstube experimentiere ich außerdem mit selbst gezüchteten Sauerteigen. Besonders angetan hat es mir Lievito Madre, ein italienischer Sauerteig mit Honig und Olivenöl, der auch für Süßes verwendet werden kann. Ich backe damit Kakaobrot. Ich bin froh, einen großen Garten zu haben, in dem ich immer einen Ausgleich finde.