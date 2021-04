Ein 20-jähriger Autofahrer hat am Donnerstag gegen 15 Uhr in der Amthausstraße in Langenargen eine Grundstücksmauer übersehen und dadurch Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursacht hat. Während an der Mauer kein Sachschaden entstand, wird dieser am Wagen des Unfallverursachers auf etwa 5000 Euro beziffert. Der junge Mann blieb unverletzt, so die Polizei.