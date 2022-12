Autofahrer kommt von glatter Straße ab

Den Witterungsverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Sonntagmorgen im Mooser Weg ereignet hat. Ein 20 Jahre alter Volvo-Fahrer war gegen 5.30 Uhr in Richtung Langenargen unterwegs, als er auf Höhe des Schützenwegs von der nicht geräumten, glatten Straße abkam. Er überfuhr laut Polizei in der Folge zwei kleinere Bäume, die dabei entwurzelt wurden. Der 20-Jährige blieb unverletzt. An seinem Wagen hingegen entstand ein Schaden in Höhe von rund 8.000 Euro.