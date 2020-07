Auto gestreift und davongefahren

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat vermutlich beim Ein- oder Ausparken am vergangenen Dienstag in der Zeit zwischen 15 und 17.30 Uhr einen ordnungsgemäß auf dem Parkplatz in der Unteren Seestraße geparkten Wagen gestreift. Wie die Polizei mitteilt, entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle, obwohl er an dem Wagen im Bereich der Fahrerseite einen Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro verursacht hatte.