Auszubildende starten ins Berufsleben

Das Straßenbauunternehmen Strabag GmbH Direktion Baden-Württemberg hat in Langenargen den Startschuss für die Auszubildenden gegeben. „Aktuell bilden wir dort vier Straßenbauer sowie eine Industriekauffrau aus und freuen uns auf unsere neuen Kollegen“, sagte Jens Konen von der zentralen Ausbildung.

Insgesamt werden in Baden-Württemberg unter anderem 25 Verkehrswegebau-Lehrlinge ausgebildet. „Um den Start für unsere neuen Mitarbeiter einfacher zu gestalten, haben wir nach dem erfolgreichen Pilotprojekt 2018 im Bildungszentrum Geradstetten erneut eine Startwoche organisiert. Während des Aufenthaltes erfahren die Auszubildenden Wissenswertes über den Konzern, Schutz- und Arbeitskleidung, Patenschaften, aber auch über den ersten Umgang mit typischen Kleingeräten. Gruppenübungen, Workshops sowie Grillabende sorgen für ein Kennenlernen, bevor sie ihre Berufe an den unterschiedlichen Standorten in ganz Baden-Württemberg erlernen“, berichtet Jens Konen.