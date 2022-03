Ausstellung zeigt Zeichnungen und Malerei von Adam Hornung

Adam Hornung hat eine Serie von gegenständlichen Bildern gemalt, die Menschen und Land-schaften in verschiedenen Situationen darstellen. Licht und Schatten, das Meer und die Atmosphäre im Süden, die er immer wieder während seiner Auslandsaufenthalte erfahren hat, spiegeln sich in seiner ausdrucksstarken und expressiven Malerei wider, heißt es in einer Mitteilung. Zur Eröffnung einer Ausstellung des Malers am Mittwoch, 16. März, 18 Uhr, lädt Bürgermeister Ole Münder alle Interessierten in das Foyer des Rathauses ein.

Komplementär-Kontraste mischen sich in den Werken des Malers mit zarten Farbverläufen. Zu sehen sind Menschen im Café, in einer südlichen Landschaft unter Bäumen, das Meer, der Fischmarkt von St. Tropez und die dortige Kirche im Abendsonnenschein. Ein Seerosenteich verliert sich in der Farbperspektive. Diese Atmosphäre kann man im Sommer auch hier genießen. Die einfallenden Sonnenstrahlen gliedern Straßen und Landschaften und zeichnen tiefe Schattenzonen. Im Zusammenspiel werden Mensch, Natur, Licht, Luft und Schatten eine sichtbare Einheit.

Adam Hornung malt seine Bilder mit Ölkreide auf Papier. Diese Farben haben eine intensive Farbdichte und werden mittels einer speziellen Technik in die Papieroberfläche eingearbeitet und später versiegelt. In seinen Zeichnungen findet man Urlaubserinnerungen ganz besonderer Art. Mit satirischem Blick und genauer Beobachtungsgabe zeichnet er mit spitzer Feder seine erholungssuchenden Mitmenschen. Auch der Familienurlaub am Strand kann so zum Abenteuer werden. Er beobachtet genau und hält so manchen (unvergesslichen) Moment in seinen Zeichnungen fest.