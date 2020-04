Ausstellung im virtuellen Raum über Langenargener Kleindenkmale

Nachdem das öffentliche Leben aufgrund der Corona-Krise zahlreichen Einschränkungen unterliegt, die auch die kulturellen Einrichtungen betreffen, bietet das Gemeindearchiv Langenargen als kleine Alternative eine Ausstellung im virtuellen Raum des Internets an. Das teilt die Gemeinde mit. Gezeigt werden mehr als 50 Exponate.

Diese kommen aus den bereits abschließend bearbeiteten Langenargener Erfassungsbezirken des landesweiten Kleindenkmalprojekts. Darunter seien Objekte zu verstehen, die von Menschen geschaffen wurden und nicht begehbar sind, jedoch als Kleinode mit Ortsbezug einen Wiedererkennungswert generieren oder eine weitere sinnstiftende Bedeutung erlangten, heißt es weiter. Der Titel dieser Ausstellung „Von Löwen, Heiligen und Wirtshausschildern“ beschreibe bereits einen Teil der vorgestellten Gegenstände. Es handele sich zumeist um kleine Schmuckstücke, die in ihrer Gesamtheit das Erscheinungsbild eines Ortes mitprägen, ihm seine besondere Note geben, heißt es in der Mitteilung. Im vergangenen Jahr habe der SWR zum Auftakt des Kleindenkmal-Projekts bereits live vom historischen Missionskreuz in Tuniswald bei Langenargen berichtet.

Kleindenkmale stellen laut Mitteilung einen fortwährenden Bestandteil des Alltags dar. Man gehe oft vielfach an ihnen vorüber, ohne sie noch bewusst wahrzunehmen. Somit möchte das Projekt des Landesamtes für Denkmalpflege, aber auch die Ausstellung des Gemeindearchivs im virtuellen Raum, das Bewusstsein für die Wahrnehmung dieser Objekte und ihrer Bedeutung für den speziellen Charakter eines Ortes schärfen. Dies nicht zuletzt, weil derartige Kleindenkmale immer wieder aus dem öffentlichen Erscheinungsbild abhandenkommen. Auch hierfür würden in der Ausstellung Beispiele angeführt.

Zum meistbeachteten Kleindenkmal Langenargens habe sich im Rahmen der Erfassung ein bis vor kurzem weitgehend unbekanntes Gebilde entwickelt, heißt es weiter: Der filigrane Löwenkopf am Zollhaus. Er throne dort in lichter Höhe und habe in früheren Jahren als „Wasserspeier“ des ehemaligen Turms dieses Gebäudes am Hafen gedient. Der Löwe ziere nun das Veranstaltungsplakat zur Ausstellung. Weitere Kleindenkmale, welche in dieser Bilderschau präsentiert werden, kenne dagegen vermutlich fast jeder Langenargener. Sie reichen laut Mitteilung vom „Büttel“ am Marktplatz bis hin zum „Dammglonker“ am Schiffsanleger. Doch außer diesen Bronzefiguren fänden sich, neben dem Löwen, noch so manche weitere versteckte Fassadenverzierungen und andere Gegenstände, die auch dem Einheimischen kaum bekannt seien oder von ihrem Bedeutungsgehalt her nicht ausreichend erfasst werden könnten.

Hier setze die angestrebte Interaktivität der Ausstellung an. Die Organisatoren vom Langenargener Erfassungsteam würden sich über Rückmeldungen aus der Bevölkerung insbesondere zu Objekten auf privatem Grund freuen, die man nur von der Straße aus dokumentieren kann und von deren Hintergründen man oft nicht viel wisse