Ausnahmepianist bei den Langenargener Schlosskonzerten

Mit dem Ausnahmepianisten Aaron Pilsan kommt am Freitag, 8. Juli, kommt ein besonders gern gesehener Gast zu den Langenargener Schlosskonzerten. Seit 2012 begeistert der preisgekrönte Tastenkünstler mit seinem ebenso feinen wie virtuosen Klavierspiel in Langenargen. Am Freitag ist er ab 19.30 Uhr mit Werken von Bach/Brahms, Beethoven, Enescu und Liszt zu hören.

Aaron Pilsan ist seit seiner Entdeckung beim Internationalen Klavierfestival junger Meister im Jahr 2007 nicht mehr von den Musikbühnen am Bodensee wegzudenken. 1995 in Dornbirn geboren, gilt der Gewinner der Internationalen Klavierwettbewerbe um den Rotary Jugend-Musikpreis 2010 des RC Friedrichshafen-Lindau und den ZF-Musikpreis 2014 als einer der internationalen Klavierstars seiner Generation. Vom deutschen Magazin Fono Forum zum besten Nachwuchskünstler des Jahres 2011 gekürt, wurde er 2014 in die „Rising Stars“-Reihe der European Concert Hall Organization (ECHO) aufgenommen. Bei renommierten Festivals wie der Schubertiade oder den Schwetzinger Festspielen tritt er ebenso auf wie im Concertgebouw Amsterdam, im Palais des Beaux Arts in Brüssel, in der Philharmonie de Paris oder im Wiener Konzerthaus. Seine CD-Einspielungen erweckten große Aufmerksamkeit in der Fachwelt. Seine letzte CD beispielsweise, die dem Wohltemperierten Klavier Bachs gewidmet ist, wurde gleich nach dem Erscheinen im Juni 2021 zum “Album der Woche„ von RBB-Kultur erkoren.

Eröffnen wird Aaron Pilsan den Klavierabend mit dem wohl berühmtesten Werk, das Johann Sebastian Bach für Violine solo geschrieben hat, der Chaconne aus der Sonate d-moll BWV 1004. Sie erfuhr zahlreiche Bearbeitungen, eine davon stammt von Johannes Brahms. Er bewunderte, wie dort auf einem einzigen System „eine ganze Welt von tiefsten Gedanken und gewaltigsten Empfindungen“ notiert sei. Prompt legte er sich mit seiner Bearbeitung nur für die linke Hand eine vergleichbare Beschränkung auf und konstatierte begeistert: „Die ähnliche Schwierigkeit, die Art der Technik, das Arpeggieren, alles kommt zusammen, mich – wie ein Geiger zu fühlen!“. Es folgt die letzte Klaviersonate von Ludwig van Beethoven.

Die Opus 111 gehört zu jenen Werken, deren Nimbus seit der Erstveröffentlichung 1822 fast mystische Züge angenommen hat, nicht zuletzt durch die literarische Rezeption bei Thomas Mann. Sie bildet den Endpunkt jenes Experimentierens mit dieser Gattung, das ein Vierteljahrhundert früher mit der f-Moll-Sonate aus Opus 2 begonnen hatte. Nach der Pause spielt Aaron Pilsan die Suite Nr. 3 op. 18 für Klavier von Georges Enescu. Wie der Beiname „Pièsces Impromtues“ erklärt, handelt es sich um aufgeschriebene Improvisationen. Enescus Klangsprache wurzelt einerseits tief in der Tradition der europäischen Kunstmusik und ihres Bildungskanons, integriert aber andererseits Elemente verschiedenster Herkunft, von der musikalischen Folklore seiner Heimat bis hin zum Jazz des frühen 20. Jahrhundert. Zum Abschluss des Klavierabends kommt es zu einem pianistischen Feuerwerk, das Aaron Pilsan mittels einer Auswahl aus den Études d'exécution transcendante von Franz Liszt entzündet.

Karten sind bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie online über www.reservix.de erhältlich. Die Abendkasse ist ab 18.30 Uhr besetzt. Weitere Informationen gibt es unter www.langenargener-schlosskonzerte.de.