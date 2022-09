August Richard Schindler lädt ins Kavalierhaus ein

Nach zweijähriger Corona-Pause wohnt und arbeitet seit dem 15. August Richard Schindler als 41. Stipendiat bis einschließlich Mitte November in den Räumen des Kavalierhauses Langenargen. Unter dem Titel: „Gute Gaben. Mitbringsel und Dreingaben“ läuft das außergewöhnliche Kooperationsprojekt der Gemeinde Langenargen und dem Freiburger Konzept-Künstler. Das Besondere: Das temporäre Atelier von Richard Schindler ist ab sofort ganztägig geöffnet – Richard Schindler bietet Besucherinnen und Besucher an, eigens mitgebrachte Dinge kostenlos als Geschenk zu verpacken und so in ein Kunstwerk zu verwandeln. Das teilt die Gemeindeverwaltung Langenargen in einem Schreiben mit.

Im Kontext des diesjährigen Kavalierhausstipendiums wird Richard Schindler zudem von Mittwoch, 14. September, bis Montag, 3. Oktober, öffentlich im Museum Langenargen arbeiten – bei Gespräch, Kaffee oder Wein seine Gäste dort empfangen und seine außergewöhnliche Dienstleistung anbieten. Für diese Zeit sind Bilder und Objekte Schindlers in seiner Museums-Installation zu sehen, während im Gegenzug Bilder aus dem Museumsbestand im Kavalierhaus-Atelier „wohnen“. Der Museumsleiter des Museums Langenargen, Ralf Michael Fischer, und Richard Schindler haben diesem Bildertausch und Blickwechsel den Titel Arthousing gegeben, welches ein Teil des Jahresprojekts „Trüffelsuche“ des Künstlerbundes Baden-Württemberg ist, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde weiter.