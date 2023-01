Auftakt zum Jubiläumsjahr in Langenargen

Zur offiziellen Eröffnung des Jubiläumsjahres zur 1250-jährigen urkundlichen Ersterwähnung Langenargens lädt die Gemeinde Langenargen am Montag, 16. Januar, um 18 Uhr in die Pfarrkirche St. Martin in Langenargen ein.

In einer St. Galler Schenkungsurkunde vom 5. September 773 erfährt der Ort Langenargen als „Argona“ und „Arguna“ seine urkundliche Ersterwähnung, welche im Jahr 2023 gebührend gefeiert wird. Eine beachtliche Zeit mit einer wechselvollen und lebendigen Geschichte.

Bei der Eröffnungsveranstaltung wird Peter Erhart, Leiter des Stiftsarchivs St. Gallen, mit dem Vortrag „Arguna 773 – Der Raum Langenargen im frühen Mittelalter“ Einblicke in die Historie Langenargens gewähren.

Mit einem Repertoire vom Barock bis ins 20. Jahrhundert wird das „Trio Toccata“, bestehend aus den Musikern Daniel Bucher, Florian Keller sowie Münsterorganist Patrick Brugger, Werke wie die Sinfonia von Torelli, das Hornkonzert von Vivaldi sowie Orgelwerke von Dupré, Bédard und Fletcher spielen. Als musikalischer Höhepunkt erklingt die berühmte Feuerwerksmusik von Händel.